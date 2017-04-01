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1 апреля 2017, 17:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Дзагоев из-за повреждения пропустит матч ЦСКА с «Крыльями Советов»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, который получил повреждение в товарищеском матче сборной России с командой Бельгии (3:3), пропустит ближайший домашний матч 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов», который состоится 2 апреля, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Дзагоев, получивший повреждение задней поверхности бедра, ещё не вернулся в общую группу команды. Точные сроки восстановления хавбека пока не известны, но воскресную встречу он определённо пропустит.

Защитник Георгий Щенников, получивший сильный ушиб в товарищеском матче с тульским «Арсеналом» 30 марта, вернулся в общую группу и наравне со всеми готовится к игре. Точно не примет участия во встрече с «Крыльями» полузащитник Георги Миланов, который получил повреждение в расположении сборной Болгарии и, как сообщалось ранее, пропустит около месяца.

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