«Самые весёлые футболисты — те, кто играет в основе сборной России»
1 апреля на «Чемпионате» о футболе и юморе рассказывает резидент «Comedy Club» на «ТНТ» Демис Карибидис.
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Демис Карибидис прославился в юморе как яркий резидент «Comedy Club» на «ТНТ». Но о его большой любви к футболу все узнали только после того, как Демис снялся в российской рекламе мадридского «Реала». Когда к 1 апреля мы пригласили актёра в гости на «Чемпионат», то и представить не могли, что он окажется настоящим спецом в футболе — и сам играл, и болельщик активный, и разбирается в игре на уроне профессионалов.
«Когда Бэйл забил “Барсе”, офигели все»
— Как вышло, что вы снялись в рекламе мадридского «Реала»?
— Это самый задаваемый вопрос: как тебя, обычного парня, позвали сниматься в рекламе мадридского «Реала»? В этом странном для всех событии есть логика. Я — давний поклонник «Реала», смотрю футбол, езжу на матчи, переживаю за них. Они снимали рекламу с презентацией новой формы для разных стран вместе с adidas, который и вышел на меня. Каждый футболист брал звезду из
— А вы с
— Лично — нет. Как можно быть лично знакомым с людьми из другой галактики?
— Может быть, с Черышевым?
— С Денисом действительно знакомы, я слежу за ним ещё с академии. Периодически мы общаемся, переписываемся. Когда он играет, я смотрю его матчи. Он игрок высокого уровня, которому немного не повезло с травмами. Думаю, что ситуация выровняется и он займёт своё место в составе сборной. У него хорошие ноги, он держит мяч и играет немного в другой футбол, чем наша сборная. А между тем, на мой взгляд, именно такие игроки должны были прийти на смену Аршавину и Ко.
— Через Черышева просили
— Ну, когда снимали рекламу, Кейлор Навас мне прислал футболку с автографом. А больше никого нет. У меня нет такого фанатизма, поэтому я не просил. Я «пережил» четыре состава мадридского «Реала», много легенд, которые были опорой «мадридизма». Но я больше болею за команду и не выделяю
— Почему вообще стали болеть именно за «Реал»?
— Мне нравится футбол, в который он играет. Этот клуб всегда держал высокую планку, и я стараюсь делать то же самое. Не всегда получается, вернее, всегда не получается, но я стремлюсь к тому, что во всём нужно быть впереди планеты всей.
— На
— На финале Кубка короля, когда «Реал» сыграл с «Барселоной» в Валенсии 2:1. Мы поехали с креативным продюсером «Comedy Club» Алексеем Ляпоровым, который болеет за «Барселону». Сели прямо посередине стадиона: я в белой футболке, а он в этой… некрасивой. Это был классный матч. Я тогда увидел то, что никогда больше не увижу: нереальный гол Бэйла, когда он весь фланг пробежал. Мы все сидим на футболе, стадион разделён пополам: одни болеют за «Барселону», другие — за «Реал». Все одеты и поют, и вдруг Бэйл это всё остановил. Все стали переглядываться и думать: что ты сделал, мы же футбол пришли смотреть, зачем ты всё разрушил?! Тогда, мягко говоря, офигели все.
— Часто удаётся на «Реал» выбраться?
— Нет, только на знаковые матчи или когда есть возможность быть в Испании и сходить на игру. Ещё лучше, когда гора сама идёт к Магомету. На матче с ЦСКА был, с «Зенитом». Я тогда жил в Краснодарском крае и приехал впервые в Петербург. Увидел фанатов «Зенита» и понял, что футбол — серьёзная вещь. Только мы сели, тут же пришло огромное число людей, которые встали перед нами в масках и капюшонах. Люди начали кричать: «Отойдите, нам не видно!» — пока
«Когда играет Мхитарян, из кабинета Гарика — шум и крик»
— Кто за кого в «Comedy Club» болеет?
— У нас есть большая гильдия питерцев: музыканты, трио петербургское. Когда «Зенит» с
— До этого так же за «Боруссию» Д болел?
— Армяне болеют только по крови. Если свой в команде есть, значит, надо болеть. Когда играет «МЮ», слышны шум и крик из кабинета Гарика.
— Что было с Мартиросяном, когда Мхитарян забил гол в Ростове?
— Он побрился налысо. Когда играет Мхитарян, он всегда кричит и ликует. Это удивительная черта, нам всем надо взять с него пример. Гарик болеет, даже если у Мхитаряна
— Выступление на сцене — это большая нагрузка. Вы занимаетесь спортом?
— Я играю в футбол пару раз в неделю и бегаю. Времени не хватает, чтобы играть более серьёзно.
— Давайте составим команду «Comedy CLub».
— Схема будет такая: четыре защитника, два опорника, два фланговых футболиста и два нападающих один под другим. И тренер обязательно. Им будет Миша Галустян. Он знает очень много людей и поможет нам. На воротах будет Гарик Мартиросян, мимо него ничего не пройдёт просто так. Ни один смешной гол он не пропустит. Он умеет остановить и задержать. Центральные защитники — Батрутдинов и Харламов, они, как Березуцкий и Игнашевич, — сладкая парочка. А на фланги защиты поставим ещё миниатюрщиков — меня на левый фланг и Скорохода на правый. Скороход пусть будет недалеко от тренера, чтобы он не убежал. Он — белорус, может убежать. Но главное, чтобы Гарик Мартиросян контролировал Батрутдинова и Харламова — это очень важный момент. В опорную поставим группу «USB» — как отдельного человека, но всех вместе. Мимо них трудно пройти.
Ну, и музыкантов (Андрей Аверин, Зураб Матуа, Дмитрий «Люсек» Сорокин. — Прим. ред.). Вся «музыка» будет в опорной зоне. В атаке — Павел Воля. Он много болтает, будет отвлекать вратаря соперника, как «ложная девятка», а люди уже будут забивать голы. Под Волей будет Незлобин, который всё время ворчит. Стендапщики будут в нападении, чтобы не мешали защите — это логично. На левый фланг поставим Марину Кравец, чтобы мне было не скучно. Эта связка работает хорошо, будет, за кем бежать. На правый фланг поставим Александра Ревву с возможной заменой на… можно вместо Реввы Диму Грачёва — с ним спокойнее.
— Кого назначим капитаном?
— Ох, не знаю, кого выберет команда, но я бы предпочёл
— А куда Семёна Слепакова с гитарой?
— На замену Павлу Воле, чтобы тоже отвлекал вратаря.
— Настоящей сборной «Comedy Club» ещё нет?
— Мы периодически собираемся и играем, но так, в дворовый футбол.
— Кто после вас лучший игрок в «Comedy Club»?
— Виктор Васильев хорошо играет, он даже занимался в школе. Вообще, многие ребята у нас любят поиграть. Ну, и покричать друг на друга, поругаться и получить удовольствие. Лучше всех в футбол играю, конечно, я!
«Я бы футболистов завёл, знаю пару словечек»
— Тяжело писать шутки про футболистов?
— Когда есть контекст, то легко пишется. Когда сборная России даёт повод, то писать намного легче. Не могу сказать, что народ
— Про Кокорина с Мамаевым хотелось пошутить?
— Они получили по полной программе, от нас в том числе, видимо, заслужили. Это парадоксально: поехать после провального чемпионата пить шампанское в Монако. Видимо, это желание человека выступить в таком свете после проигранного чемпионата. Меня это удивило и позабавило. Мы не критикуем футболиста. Мы дали ему возможность поехать поиграть в футбол, он поехал и сыграл вот так. Может, он такой человек, может, ему так больше нравится — пойти профукать чемпионат Европы и затем пить шампанское в Монако. А где наше руководство, тренеры и весь штаб?
— В КВНе с ваших времён мода на
— Я иногда ставил себя на место тренера сборной России: думаю, я бы футболистов завёл, знаю пару словечек, которые бы помогли. Естественно, что дисциплина — это первый пункт, без неё ничего не бывает. Если люди опаздывают на тренировку, это скажется обязательно, и не надо искать этому оправдание. Сюда входит и трудоспособность. Если человек работает на тренировках, его будет видно на поле. Не надо говорить, что я выйду и забью. Такое редко бывает. Наверное, так делал только великий Роналдо при Дель Боске.
Он не ходил на тренировки. Говорил, что и так забивает, зачем ему тренироваться. И правда забивал, ему было позволено. Но остальным надо работать.
— Ваша любимая шутка или номер про футбол?
— Номер, где я был испанским комментатором. Футбол вылился в это.
— По чьей инициативе придумали такой номер?
— Игроков сборной России по футболу.
— Любимый анекдот?
— Когда тренер сборной России приходит к тренеру бразильцев и спрашивает, в чём его секрет. Тот посоветовал поставить манекенов, чтобы футболисты играли против них. На следующий день тренер сборной России приходит грустный и сообщает, что манекены выиграли.
— Как 1 апреля подколоть друга болельщика?
— Подарите ему на 1 апреля билет на матч сборной России, пусть сходит, посмеётся и получит удовольствие от футбола.
— Кто из наших футболистов самый весёлый?
— Самые весёлые — это те, кто играет в основном составе сборной России. Когда они выходят, в
— Когда футболисты приходят в «Comedy Club», что они заказывают сначала: шампанское или кальян?
— Не знаю, потому что не работаю официантом. К сожалению, потому что официант в «Comedy Club», наверное, зарабатывает побольше. А футболисты обычно сидят и переживают, что о них сейчас
— Не обижаются на подколы?
— Да нет, воспринимают с юмором. Есть такая национальная черта у нас, что мы всех собак вешаем на сборную. Неважно, первый ли раз играет человек за команду, новый тренер или старый, но все заранее будут плохими. Тренер начинает карьеру с того, что он плохой.
— Дайте совет болельщикам, как смотреть матчи сборной России. Особенно после такой встречи, как с Кот-д’Ивуаром.
— Думаю, болельщики смеялись в этот момент, когда три наших футболиста стелились в подкате, а Заха забивал. Не могу давать тренеру советов, но когда играют в три защитника, подразумевается, что у тебя сильные фланги. А там Самедов и Жирков, которым на двоих 125 лет. Но я могу ошибаться. Как говорят в Италии: 11 человек играют в футбол, а вся остальная страна — это тренеры. Но нам, болельщикам сборной России, действительно тяжело. Сначала дарят надежду, потом её же забирают. Непонятно, когда уже стрельнут.
«Никогда не понимал, почему болеют за «Спартак»
— В России никогда не хотелось за
— Я к этому спокойно отношусь. Переживаю за хорошую игру, но российский футбол — это странная штука. Мне нравилось то, что
— Из знакомых
— Я не знаю, может быть,
— Вы про все клубы сказали, кроме «Спартака».
— Живу недалеко от стадиона «Открытие».
— Вы ведь сами играли в футбол?
— Да, когда ещё жил в Греции. Там была система просмотра детей в школе на пригодность к
— Отмечали победу Греции на Евро-2004?
— Это мягко сказано. Это было большое событие, я был уже в России, на юге, но разницы не заметил — там живёт много греков. Для маленькой страны и нации это была огромная победа. В тот период мой брат был в Греции, и там творилась настоящая вакханалия. Всё было открыто, всё было бесплатно, люди обнимались, выносили на улицы столы и отмечали по полной программе.
— Вы уже рассказали про северное боление, но ведь южное тоже известно на весь мир.
— Да, есть такое. Есть взять тот же ПАОК, то у него не очень послушные фанаты. Хочется на стадион ходить как на спектакль, тогда будет интерес к игре. А когда тебе немного стрёмно на арене, то ты не о футболе думаешь.
— Доводилось попадать в переделки?
— Нет, но Гавр попадал. Он был на чемпионате Европы и болел за сборную России, умудрился подраться с
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