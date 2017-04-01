Демис Карибидис прославился в юморе как яркий резидент «Comedy Club» на «ТНТ». Но о его большой любви к футболу все узнали только после того, как Демис снялся в российской рекламе мадридского «Реала». Когда к 1 апреля мы пригласили актёра в гости на «Чемпионат», то и представить не могли, что он окажется настоящим спецом в футболе — и сам играл, и болельщик активный, и разбирается в игре на уроне профессионалов.

«Когда Бэйл забил “Барсе”, офигели все»

— Как вышло, что вы снялись в рекламе мадридского «Реала»?

— Это самый задаваемый вопрос: как тебя, обычного парня, позвали сниматься в рекламе мадридского «Реала»? В этом странном для всех событии есть логика. Я — давний поклонник «Реала», смотрю футбол, езжу на матчи, переживаю за них. Они снимали рекламу с презентацией новой формы для разных стран вместе с adidas, который и вышел на меня. Каждый футболист брал звезду из какой-либо страны. Бензема взял каких-то французских музыкантов, ну, а меня порекомендовал Таш Саркисян.



— А вы с кем-то из игроков «Реала» лично знакомы?

— Лично — нет. Как можно быть лично знакомым с людьми из другой галактики?



— Может быть, с Черышевым?

— С Денисом действительно знакомы, я слежу за ним ещё с академии. Периодически мы общаемся, переписываемся. Когда он играет, я смотрю его матчи. Он игрок высокого уровня, которому немного не повезло с травмами. Думаю, что ситуация выровняется и он займёт своё место в составе сборной. У него хорошие ноги, он держит мяч и играет немного в другой футбол, чем наша сборная. А между тем, на мой взгляд, именно такие игроки должны были прийти на смену Аршавину и Ко.



— Через Черышева просили чью-то футболку или сувенир?

— Ну, когда снимали рекламу, Кейлор Навас мне прислал футболку с автографом. А больше никого нет. У меня нет такого фанатизма, поэтому я не просил. Я «пережил» четыре состава мадридского «Реала», много легенд, которые были опорой «мадридизма». Но я больше болею за команду и не выделяю кого-то, не схожу с ума.



— Почему вообще стали болеть именно за «Реал»?

— Мне нравится футбол, в который он играет. Этот клуб всегда держал высокую планку, и я стараюсь делать то же самое. Не всегда получается, вернее, всегда не получается, но я стремлюсь к тому, что во всём нужно быть впереди планеты всей.



— На каких-то знаковых матча «Реала» были?

— На финале Кубка короля, когда «Реал» сыграл с «Барселоной» в Валенсии 2:1. Мы поехали с креативным продюсером «Comedy Club» Алексеем Ляпоровым, который болеет за «Барселону». Сели прямо посередине стадиона: я в белой футболке, а он в этой… некрасивой. Это был классный матч. Я тогда увидел то, что никогда больше не увижу: нереальный гол Бэйла, когда он весь фланг пробежал. Мы все сидим на футболе, стадион разделён пополам: одни болеют за «Барселону», другие — за «Реал». Все одеты и поют, и вдруг Бэйл это всё остановил. Все стали переглядываться и думать: что ты сделал, мы же футбол пришли смотреть, зачем ты всё разрушил?! Тогда, мягко говоря, офигели все.



— Часто удаётся на «Реал» выбраться?

— Нет, только на знаковые матчи или когда есть возможность быть в Испании и сходить на игру. Ещё лучше, когда гора сама идёт к Магомету. На матче с ЦСКА был, с «Зенитом». Я тогда жил в Краснодарском крае и приехал впервые в Петербург. Увидел фанатов «Зенита» и понял, что футбол — серьёзная вещь. Только мы сели, тут же пришло огромное число людей, которые встали перед нами в масках и капюшонах. Люди начали кричать: «Отойдите, нам не видно!» — пока кто-то один не обернулся и не сказал: «Сидим тихо!». Такой суровый северный футбол.

«Когда играет Мхитарян, из кабинета Гарика — шум и крик»

— Кто за кого в «Comedy Club» болеет?

— У нас есть большая гильдия питерцев: музыканты, трио петербургское. Когда «Зенит» с кем-то играет, начинается балаган. Гарик, естественно, болеет за «Манчестер Юнайтед».



— До этого так же за «Боруссию» Д болел?

— Армяне болеют только по крови. Если свой в команде есть, значит, надо болеть. Когда играет «МЮ», слышны шум и крик из кабинета Гарика.



— Что было с Мартиросяном, когда Мхитарян забил гол в Ростове?

— Он побрился налысо. Когда играет Мхитарян, он всегда кричит и ликует. Это удивительная черта, нам всем надо взять с него пример. Гарик болеет, даже если у Мхитаряна что-то не получается.



— Выступление на сцене — это большая нагрузка. Вы занимаетесь спортом?

— Я играю в футбол пару раз в неделю и бегаю. Времени не хватает, чтобы играть более серьёзно. Как-то выступали в турнире сборной КВНа и сборной артистов, но это скорее художественная самодеятельность.



— Давайте составим команду «Comedy CLub».

— Схема будет такая: четыре защитника, два опорника, два фланговых футболиста и два нападающих один под другим. И тренер обязательно. Им будет Миша Галустян. Он знает очень много людей и поможет нам. На воротах будет Гарик Мартиросян, мимо него ничего не пройдёт просто так. Ни один смешной гол он не пропустит. Он умеет остановить и задержать. Центральные защитники — Батрутдинов и Харламов, они, как Березуцкий и Игнашевич, — сладкая парочка. А на фланги защиты поставим ещё миниатюрщиков — меня на левый фланг и Скорохода на правый. Скороход пусть будет недалеко от тренера, чтобы он не убежал. Он — белорус, может убежать. Но главное, чтобы Гарик Мартиросян контролировал Батрутдинова и Харламова — это очень важный момент. В опорную поставим группу «USB» — как отдельного человека, но всех вместе. Мимо них трудно пройти.



Ну, и музыкантов (Андрей Аверин, Зураб Матуа, Дмитрий «Люсек» Сорокин. — Прим. ред.). Вся «музыка» будет в опорной зоне. В атаке — Павел Воля. Он много болтает, будет отвлекать вратаря соперника, как «ложная девятка», а люди уже будут забивать голы. Под Волей будет Незлобин, который всё время ворчит. Стендапщики будут в нападении, чтобы не мешали защите — это логично. На левый фланг поставим Марину Кравец, чтобы мне было не скучно. Эта связка работает хорошо, будет, за кем бежать. На правый фланг поставим Александра Ревву с возможной заменой на… можно вместо Реввы Диму Грачёва — с ним спокойнее.



— Кого назначим капитаном?

— Ох, не знаю, кого выберет команда, но я бы предпочёл какого-нибудь талантливого парня, играющего левого защитника. (Обводит свою позицию.)



— А куда Семёна Слепакова с гитарой?

— На замену Павлу Воле, чтобы тоже отвлекал вратаря.



— Настоящей сборной «Comedy Club» ещё нет?

— Мы периодически собираемся и играем, но так, в дворовый футбол.



— Кто после вас лучший игрок в «Comedy Club»?

— Виктор Васильев хорошо играет, он даже занимался в школе. Вообще, многие ребята у нас любят поиграть. Ну, и покричать друг на друга, поругаться и получить удовольствие. Лучше всех в футбол играю, конечно, я!

«Я бы футболистов завёл, знаю пару словечек»

— Тяжело писать шутки про футболистов?

— Когда есть контекст, то легко пишется. Когда сборная России даёт повод, то писать намного легче. Не могу сказать, что народ как-то особенно относится к шуткам про футболистов или их выделяет. «Comedy Club» уже стал таким народным творчеством: он для тех, у кого есть чувство юмора.



— Про Кокорина с Мамаевым хотелось пошутить?

— Они получили по полной программе, от нас в том числе, видимо, заслужили. Это парадоксально: поехать после провального чемпионата пить шампанское в Монако. Видимо, это желание человека выступить в таком свете после проигранного чемпионата. Меня это удивило и позабавило. Мы не критикуем футболиста. Мы дали ему возможность поехать поиграть в футбол, он поехал и сыграл вот так. Может, он такой человек, может, ему так больше нравится — пойти профукать чемпионат Европы и затем пить шампанское в Монако. А где наше руководство, тренеры и весь штаб?



— В КВНе с ваших времён мода на капитанов-деспотов, которые тиранят команду. Футбольный тренер в России должен быть именно таким? Как Галустян в «Наша Russia»?

— Я иногда ставил себя на место тренера сборной России: думаю, я бы футболистов завёл, знаю пару словечек, которые бы помогли. Естественно, что дисциплина — это первый пункт, без неё ничего не бывает. Если люди опаздывают на тренировку, это скажется обязательно, и не надо искать этому оправдание. Сюда входит и трудоспособность. Если человек работает на тренировках, его будет видно на поле. Не надо говорить, что я выйду и забью. Такое редко бывает. Наверное, так делал только великий Роналдо при Дель Боске.



Он не ходил на тренировки. Говорил, что и так забивает, зачем ему тренироваться. И правда забивал, ему было позволено. Но остальным надо работать.



— Ваша любимая шутка или номер про футбол?

— Номер, где я был испанским комментатором. Футбол вылился в это.



— По чьей инициативе придумали такой номер?

— Игроков сборной России по футболу.

— Любимый анекдот?

— Когда тренер сборной России приходит к тренеру бразильцев и спрашивает, в чём его секрет. Тот посоветовал поставить манекенов, чтобы футболисты играли против них. На следующий день тренер сборной России приходит грустный и сообщает, что манекены выиграли.



— Как 1 апреля подколоть друга болельщика?

— Подарите ему на 1 апреля билет на матч сборной России, пусть сходит, посмеётся и получит удовольствие от футбола.



— Кто из наших футболистов самый весёлый?

— Самые весёлые — это те, кто играет в основном составе сборной России. Когда они выходят, в какой-то момент становится весело.



— Когда футболисты приходят в «Comedy Club», что они заказывают сначала: шампанское или кальян?

— Не знаю, потому что не работаю официантом. К сожалению, потому что официант в «Comedy Club», наверное, зарабатывает побольше. А футболисты обычно сидят и переживают, что о них сейчас что-то скажут.



— Не обижаются на подколы?

— Да нет, воспринимают с юмором. Есть такая национальная черта у нас, что мы всех собак вешаем на сборную. Неважно, первый ли раз играет человек за команду, новый тренер или старый, но все заранее будут плохими. Тренер начинает карьеру с того, что он плохой.



— Дайте совет болельщикам, как смотреть матчи сборной России. Особенно после такой встречи, как с Кот-д’Ивуаром.

— Думаю, болельщики смеялись в этот момент, когда три наших футболиста стелились в подкате, а Заха забивал. Не могу давать тренеру советов, но когда играют в три защитника, подразумевается, что у тебя сильные фланги. А там Самедов и Жирков, которым на двоих 125 лет. Но я могу ошибаться. Как говорят в Италии: 11 человек играют в футбол, а вся остальная страна — это тренеры. Но нам, болельщикам сборной России, действительно тяжело. Сначала дарят надежду, потом её же забирают. Непонятно, когда уже стрельнут.

«Никогда не понимал, почему болеют за «Спартак»

— В России никогда не хотелось за кого-то болеть?

— Я к этому спокойно отношусь. Переживаю за хорошую игру, но российский футбол — это странная штука. Мне нравилось то, что когда-то происходило в ЦСКА, когда был какой-то рост. Несмотря на экономическую ситуацию и перестановки с тренерами, клуб держал свой вектор. «Зенит» пошёл по другому пути. Был период, когда он дал для страны очень хороших футболистов поколения Аршавина. «Краснодар» сейчас является примером для многих. У них и база, и школа — сумасшедший резерв! Футбол, который они показывают, тоже довольно интересный. Если учесть, что это делает один человек, то это достойно похвалы.



— Из знакомых кто-то болеет за «Кубань»?

— Я не знаю, может быть, кто-то и болеет. Я не болел, потому что в своё время, когда ещё сам играл в футбол, у нас в Новороссийске был футбольный клуб «Черноморец». Его все вспоминают с огромной любовью, потому что шикарная была команда с отличными тренерами. Мы ездили на стадион, когда приезжала «Валенсия» в рамках Кубка УЕФА, и смотрели, как она отгружает «Черноморцу» четыре мяча, радовались и кричали: «Давай ещё!». Нам всем казалось, что «Черноморец» закончил своё существование в пользу «Кубани», и было обидно.



— Вы про все клубы сказали, кроме «Спартака».

— Живу недалеко от стадиона «Открытие». Красно-белые — уникальные фанаты в нашей стране. Нет такого клуба, за который болели бы так же, как за «Спартак». Я никогда не понимал, почему они это делают. Но у клуба есть большая история, некоторые люди выросли на этом, когда «Спартак» был топ-клубом, и до сих пор за это держатся. Что ж, желаю команде процветания.



— Вы ведь сами играли в футбол?

— Да, когда ещё жил в Греции. Там была система просмотра детей в школе на пригодность к какому-либо виду смотра. Футбол был единственным языком, на котором я мог разговаривать. Серьёзно занимался и играл, а потом папа закрыл эту историю. Почему? Надо спросить у него. Выходил обычно слева на фланге, потому что левой ногой играю чаще, и в центре полузащиты.



— Отмечали победу Греции на Евро-2004?

— Это мягко сказано. Это было большое событие, я был уже в России, на юге, но разницы не заметил — там живёт много греков. Для маленькой страны и нации это была огромная победа. В тот период мой брат был в Греции, и там творилась настоящая вакханалия. Всё было открыто, всё было бесплатно, люди обнимались, выносили на улицы столы и отмечали по полной программе.