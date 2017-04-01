«Уфа» сыграет с «Локомотивом» в матче чемпионата России по футболу

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Чемпионат России возобновился после двухнедельного перерыва, связанного с матчами сборных команд. В первом апрельском матче «Уфа» сыграет с «Локомотивом» во встрече полуфиналистов розыгрыша Кубка России. Кубковая игра между этими командами пройдет в Москве в среду, матч же чемпионата представляется весьма важным в борьбе за еврокубковые позиции.

После двух третей турнирной дистанции «Уфа» занимает пятое место, на пять очков опережая идущий 10-м «Локомотив». Для железнодорожников поражение в Уфе фактически будет означать крах надежд на попадание в Лигу Европы через национальное первенство. При этом уфимцы под руководством Сергея Семака в четырех матчах не пропустили ни одного мяча, а в премьер-лиге обыграли «Терек» и «Крылья Советов», сыграв в гостях вничью с «Краснодаром».

Подопечные Юрия Семина, начав год с кубковой победы над «Тосно» и разгромом «Крыльев» (3:0), затем уступили дома «Краснодару» и сыграли вничью со «Спартаком». «Локомотив» в марте уже опробовал искусственный газон уфимского стадиона «Нефтяник» — именно здесь состоялся матч с самарцами, где решающий вклад в успех внес бразильский форвард Ари. Однако матч с «Уфой» он пропустит из-за дисквалификации — как и капитан хозяев защитник Павел Аликин.

В первом круге «Локомотив» проиграл «Уфе» со счетом 0:1, башкирскую команду тогда еще тренировал Виктор Гончаренко. Автоголом отметился хорватский защитник Ведран Чорлука, участие которого в предстоящей игре под вопросом.

Матч «Уфа» — «Локомотив» начнется в 15:00 мск, главным арбитром назначен Роман Галимов из Улан-Удэ.

Аутсайдеры сыграют в Туле

В 17:30 мск начнется встреча главных аутсайдеров турнира — тульского «Арсенала» с «Томью». Сибиряки из-за финансовых проблем завершают сезон наполовину молодежным составом, однако в предыдущем туре команда Валерия Петракова сумела прервать серию из пяти поражений и 12 матчей без побед, обыграв на своем поле «Амкар» (1:0). Предыдущую победу «Томь» одержала 17 сентября как раз над «Арсеналом», когда решающий мяч забил защитник Виталий Дьяков, уже покинувший команду.

С тех пор у туляков сменился тренер — «Арсенал» возглавляет Сергей Кирьяков, а зимой «канониры» серьезно усилили состав. Тем не менее, в трех сыгранных весной турах «Арсенал» набрал те же три очка, что и «Томь», занимая предпоследнее место. В случае поражения туляки и вовсе пропустят соперника вперед.

«Арсенал» два последних домашних матча выиграл — у «Анжи» (это произошло еще в ноябре) и «Урала». Обе команды забили в нынешнем турнире меньше всех мячей, на счету «Томи» девять голов в 20 матчах, у «Арсенала» — восемь.

Матч пройдет на стадионе «Арсенал», главный арбитр — Владимир Москалев из Воронежа.

21-й тур чемпионата России стартовал в пятницу, когда «Анжи» проиграл «Уралу» (2:3). В воскресенье встречаются «Амкар» — «Терек», «Рубин» — «Зенит» и ЦСКА — «Крылья Советов». Завершится тур в понедельник матчами между «Спартаком» и «Оренбургом», а также «Ростовом» и «Краснодаром».

После 20 сыгранных матчей лидирует «Спартак» — 45 очков, по 39 очков набрали ЦСКА и «Зенит».