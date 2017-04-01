Голяк. Почему падает результативность в РПФЛ

РОКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

XXV чемпионат России отвергает все существующие нормы приличия по части результативности и — в этом почти нет сомнений — станет в этом плане худшим из всех проведенных. Причем с огромным отрывом. До сих пор тяжелее всего давались голы в 2005-м: тогда совместными усилиями команды забили 539 мячей, в среднем — 2,25 за игру. Второй показатель с конца — 2,34 — сразу у трех турниров: 1997, 2007 и 2010 годов. Но нынешний «переплюнул» их с запасом: после двух третей розыгрыша в воротах побывало всего лишь 318 мячей (без учета вчерашней игры). То есть по 1,99 за матч!

Удивительное, кстати, рядом. Самая низкая результативность в чемпионатах СССР зафиксирована в 1964 году и тоже замерла на отметке 1,99. Так вот, тот турнир носил 26-й порядковый номер, но, как известно, в 1936-м были проведены два куцых, однокруговых чемпионата, весенний и осенний, и если посчитать их как единый футбольный год, то сезон-64 окажется, как и нынешний, 25-м. Вот и не верь после этого в магию чисел.

Ну да не в ней, разумеется, дело. Есть куда более реальные причины резкого падения результативности, апофеозом которого стал последний тур. В 19 предыдущих неизменно выискивалась хотя бы одна встреча, когда соперники не скупились на голы. В 20-м не случилось и этой маленькой радости. Два раза по 0:0, четыре раза по 1:0, да еще 1:1 и 2:0 — вот и весь урожай. Собственно, этот тур оказался квинтэссенцией голевой немощи РФПЛ-2016/17, и наглядно, прожекторами примеров, осветил ее со всех боков.

СТО ГОЛОВ ПОШЛО ПОД НОЖ

В 2005-м снижение было обусловлено прежде всего пробуксовкой лучших бомбардиров, которые много забивали годом ранее. Дмитрий Сычев в самый разгар чемпионата получил тяжелую травму колена, которая подкосила и «Локомотив», у которого ЦСКА на финишной ленточке выхватил из рук золото. Слабый сезон провел Александр Кержаков, еще более скверно выступал Андрей Каряка вместе с «Крыльями», едва не вылетевшими в первую лигу после бронзы-2004.

А, скажем, в 2010-м главный снайпер-2009 Веллитон продолжал забивать в том же ритме, зато его преследователи Домингес и Бухаров, наколотившие годом ранее по 16 мячей, исчезли: один в Испании, другой — за стенами лазарета. И в итоге было забито на 39 голов меньше.

Сравните с тем, что творится сейчас. «Зенит» покинул Халк — и Артем Дзюба, игрок, зависимый от партнеров, стал получать гораздо меньше голевых шансов: без бразильца создавать их гораздо сложнее. Травмы подкосили Федора Смолова и Квинси Промеса, армейцы вообще остались без сильных и забивных форвардов, как и «Локомотив» — до аренды поймавшего в Черкизове вдохновение Ари. Достаточно сказать, что Смолов, Промес, Халк, Муса, еще один травмированный до недавнего времени краснодарец Мамаев и уехавшие в другие страны Ньясс и Рыбус забили всемером 95 мячей, да еще сколько организовали партнерам!

Отсюда — во многом — и провал.

В 20-м туре, правда, и Промес играл, и новые нападающие ЦСКА и «Локо». Ну, так спартаковский голландец и забивающий теперь за железнодорожников Ари не уронили своего реноме. Отличился номинальный форвард Ионов, явно превосходящий классом штатных исполнителей этого амплуа, и у чемпионов страны. А «Краснодар» без Смолова остался на бобах, тогда как Мамаев, вернувшись в строй неделю назад, с ходу принес команде выигрыш в Черкизове.

ПО СТРАНИЦАМ «СЕРМЯЖНОЙ ПРАВДЫ»

Еще один немаловажный фактор для низкой результативности — большое число середняков, которые не влачат жалкое существование, а решают скромными силами амбициозные задачи. 20 лет тому назад, в 1997-м, таких было около десятка. Как следствие — «Крылья Советов», «Черноморец», только что вернувшийся в «вышку» «Зенит» и дебютант «Балтика» забрались в верхнюю часть таблицы, причем все они пропускали меньше гола за игру, а самарцы с питерцами столько же и забивали. «Шинник» с разностью мячей 38 — 35 в 34 встречах вообще финишировал четвертым. В прочих «низовых» сезонах средний класс таких высот не достигал, но прослойку в чемпионате создавал густую, вязкую, и лидеры всякий раз испытывали проблемы со взятием его ворот.

В нынешнем чемпионате эти факторы синтезированы. В группе лидеров «Уфа» и «Амкар», центр таблицы населяют «Терек», «Рубин» и «Анжи». Пропускают все они понемногу и забивают тоже изредка, но очки потихонечку набирают. Вот их результаты в 18-м туре, соответственно порядку перечисления: 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1. Вот в 19-м: 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1. В 20-м: 0:0, 0:1, 0:1, 0:1, 1:0. Команды, коллекционирующие такие счета, и их нули и единички и есть суть, соль и, не побоимся этого слова, сермяга чемпионата России.

Не удивимся, если в следующем туре линейка цифр окажется такой: 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0.

СТОЯТ БАСТИОНЫ

Третий и последний ключевой фактор (любые другие — декоративно-прикладные) — оперативное реагирование на тактические веяния современного футбола. В 2005-м вся Европа находилась под впечатлением от триумфа гипероборонительных греков на Euro-2004 и скромного «Порту» в Лиге чемпионов. Наши специалисты, разумеется, не пытались слепо подражать Отто Рехагелю и Жозе Моуринью, тем не менее защитные установки многие взяли за основу. Например, в ЦСКА и «Спартаке», куда вообще пригласили Александра Старкова, чья сборная Латвии, застегнутая на все пуговицы, тоже пошумела на чемпионате континента. К концу десятилетия футбол от обороны стал превалировать уже повсеместно, и средняя результативность поползла вниз везде, не только у нас. Но затем появились или окрепли форварды новой формации, были изобретены или найдены в старых сундуках атакующие варианты против многослойной обороны, и с голами все опять как будто бы стало нормально.

Против них, однако, тут же был придуман очередной контраргумент — игра с пятью защитниками. Первыми поставили ее на поток итальянцы, а после ЧМ-2014 она получила широкое применение. Помню, вскоре после того чемпионата «СЭ» предметно изучал его тактические уроки и пришел к выводу, что скоро 5−3−2 войдет в обиход многих российских клубов, а первопроходцем окажется Курбан Бердыев. Предположение оказалось стопроцентно точным. Теперь у ворот клубов премьер-лиги выстроены бастионы. Причем не брезгуют ими даже топ-команды: именно так, обхватив голову и уши, зажмурившись, ЦСКА провел игру второго круга с «Зенитом».