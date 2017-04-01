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1 апреля 2017, 0:03 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Оренбург» обыграл ижевский «Зенит» в контрольном матче

«Оренбург» одержал победу над ижевским «Зенитом» в контрольном матче.

Встреча прошла в Турции и завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Роберта Евдокимова.

Голами в составе «Оренбурга» отметились Станислав Драгун, Владимир Парняков и Ивица Жунич.

3 апреля «Оренбург» на выезде встретится с московским «Спартаком» в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги.

Товарищеский матч

«Оренбург» (Оренбург, Россия) — «Зенит» (Ижевск, Россия) — 3:1

Голы у «Оренбурга»: Драгун, Парняков, Жунич.

Оренбург
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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Два матча в Уфе и Туле пройдут в субботу в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. В столице Башкирии местный клуб и «Локомотив» проведут репетицию кубкового полуфинала, тогда как «Арсенал» в противостоянии аутсайдеров встретится с «Томью».
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