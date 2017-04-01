«Оренбург» обыграл ижевский «Зенит» в контрольном матче
«Оренбург» одержал победу над ижевским «Зенитом» в контрольном матче.
Встреча прошла в Турции и завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Роберта Евдокимова.
Голами в составе «Оренбурга» отметились Станислав Драгун, Владимир Парняков и Ивица Жунич.
3 апреля «Оренбург» на выезде встретится с московским «Спартаком» в матче 21-го тура российской
Товарищеский матч
«Оренбург» (Оренбург, Россия) — «Зенит» (Ижевск, Россия) — 3:1
Голы у «Оренбурга»: Драгун, Парняков, Жунич.
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