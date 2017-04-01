«Оренбург» обыграл ижевский «Зенит» в контрольном матче

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Два матча в Уфе и Туле пройдут в субботу в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. В столице Башкирии местный клуб и «Локомотив» проведут репетицию кубкового полуфинала, тогда как «Арсенал» в противостоянии аутсайдеров встретится с «Томью».