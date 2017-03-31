Шальное шоу. «Урал» обыграл «Анжи» в Каспийске

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Две трети чемпионата прошли с рекордно низкой результативностью. Но в первой же встрече заключительной части сезона «Анжи» и «Урал» поправили грустную статистику, подав пример всем остальным.

Уже на первых минутах стало ясно, что скучно в этот вечер в Каспийске не будет: Прудников поборолся за мяч в штрафной и эффектно пробил через себя.

Поначалу именно «Анжи» владел преимуществом, причем заметным, однако едва гости попробовали ответить контратаками, как добились успеха. С первой попытки забить у Ильина не получилось — после прострела Лунгу он не попал в дальний угол. Но уже через несколько минут счет открыл. И снова в эпизоде фигурировала попытка удара через себя: Биквалфи махнул мимо мяча, а Ильин точно пробил головой.

В перерыве Александр Григорян снял с игры травмированного Брызгалова. Ничто не предвещало, что эта потеря станет роковой. Ведь начало второго тайма принесло «Анжи» два мяча: Прудников воспользовался скидкой Фибеля после подачи со штрафного, а Хубулову помог рикошет от Новикова.

Однако «Урал» быстро отыгрался — Гасанов неуклюже переправил мяч в свои ворота после углового, а дальше хозяева стали чаще и чаще проваливаться в центральной зоне….

В итоге команда Александра Тарханова заработала пенальти — Фибель откровенно завалил Бикфалви. Юрченко с ударом Манучаряна справился, но вскоре форвард сборной Армении забил с игры. И снова с передачи Бикфалви.

ЦИФРЫ

3-й гол в 5 матчах за «Урал» во всех турнирах забил Владимир Ильин, перешедший зимой из «Кубани».

4 из 5 пенальти в ворота «Анжи» в этом чемпионате не привели к взятию ворот.

5-й гол за «Анжи» забил Александр Прудников (два в текущем сезоне и три в сезоне-2011/12). Больше он отличался только в составе «Амкара» (6 раз).

ЦИТАТЫ

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер «Анжи»

— Мы совершенно не заслуживали поражения, но совершили ряд грубых ошибок. Думаю, ключевым моментом стала замена Брызгалова в перерыве из-за микротравмы — потеряли в опорной зоне.

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»

— Хороший и интересный матч. Когда не забили пенальти, сердце екнуло. Но создали еще моменты и в итоге победили.