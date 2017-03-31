Александр Григорян: «Анжи» не заслуживал поражения, но допустил ряд грубых ошибок

По его словам, махачкалинцы не смогли удержать победный счет, потому что допустили ряд грубых ошибок.

— «Анжи» совершенно не заслуживал поражения в матче, но мы совершили ряд грубых ошибок, — сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол». — Думаю, что ключевым моментом стала замена Брызгалова в перерыве из-за микротравмы. Из-за этого мы потеряли в опорной зоне.