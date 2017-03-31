Александр Григорян: «Анжи» не заслуживал поражения, но допустил ряд грубых ошибок
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подчеркнул, что его команда не заслуживала поражения от «Урала» (2:3) в матче 21-го тура чемпионата России.
По его словам, махачкалинцы не смогли удержать победный счет, потому что допустили ряд грубых ошибок.
— «Анжи» совершенно не заслуживал поражения в матче, но мы совершили ряд грубых ошибок, — сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол». — Думаю, что ключевым моментом стала замена Брызгалова в перерыве
Во втором тайме повели в счете и могли довести игру до победы. Трудно винить
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