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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29275361/
31 марта 2017, 22:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Александр Григорян: «Анжи» не заслуживал поражения, но допустил ряд грубых ошибок

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подчеркнул, что его команда не заслуживала поражения от «Урала» (2:3) в матче 21-го тура чемпионата России.

По его словам, махачкалинцы не смогли удержать победный счет, потому что допустили ряд грубых ошибок.

— «Анжи» совершенно не заслуживал поражения в матче, но мы совершили ряд грубых ошибок, — сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол». — Думаю, что ключевым моментом стала замена Брызгалова в перерыве из-за микротравмы. Из-за этого мы потеряли в опорной зоне.

Во втором тайме повели в счете и могли довести игру до победы. Трудно винить кого-то из игроков. Сначала автогол, а в последнем мяче великолепно отыгравший Жиров допустил детскую ошибку, передержав мяч на фланге. Жизнь продолжается. Будем настраиваться на «Зенит».

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