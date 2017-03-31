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31 марта 2017, 21:47 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Урал» победил «Анжи» в матче чемпионата России

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» победил махачкалинский «Анжи» со счетом 3:2 в гостевом матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:2. Увеличить
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У хозяев отличились Александр Прудников (49) и Арсен Хубулов (53). В составе гостей мячи на свой счет записали Владимир Ильин (22) и Эдгар Манучарян (88). Также автоголом отметился защитник махачкалинцев Шамиль Гасанов (57). Манучарян на 84-й минуте встречи не реализовал пенальти.

«Урал» и «Анжи» набрали по 23 очка и идут в турнирной таблице чемпионата России на 11-м и 12-м местах соответственно.

В следующем туре «Анжи» 8 апреля сыграет в гостях с санкт-петербургским «Зенитом», «Урал» 10 апреля примет «Оренбург».

31.03.2017 19:30 основной раунд: 21-й тур Анжи-Арена
Анжи 2:3 Урал
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Александр Григорян Александр Тарханов
Голы
49′ Александр Прудников (Т. Фибель, А. Хубулов) 99
53′ Арсен Хубулов (А. Прудников) 8
18 Владимир Ильин (Ч. Лунгу, Д. Кулаков) 22′
30 Шамиль Гасанов 57′
99 Эдгар Манучарян (Э. Бикфалви) 88′
Нереализованные пенальти
99 Э. Манучарян 84′
Составы
Давид Юрченко (к) 1
Сергей Паршивлюк 24
Магомед Мусалов 57
Александр Жиров 5
83′ Тома Фибель 45
Аяз Гулиев 77
Филипп Будковский 28
Александр Прудников 99
63′ Арсен Хубулов 8
Аслан Дудиев 14
75′ Адлан Кацаев 10
Павел Яковлев 91
46′ Сергей Брызгалов 92
Шамиль Гасанов 30
28 Николай Заболотный
15 Денис Кулаков
4 Грегор Балажиц
12 Александр Новиков
17 Николай Димитров
57 Артем Фидлер (к)
92 Роман Емельянов 34′
6 Эрик Бикфалви 62′
18 Владимир Ильин
7 Александр Данцев 77′ 45+1′
27 Михаил Меркулов
10 Чисамба Лунгу 50′
99 Эдгар Манучарян 54′
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 5
10 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 3
6 Угловые 7
11 Фолы 26
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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