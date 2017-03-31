«Урал» победил «Анжи» в матче чемпионата России

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У хозяев отличились Александр Прудников (49) и Арсен Хубулов (53). В составе гостей мячи на свой счет записали Владимир Ильин (22) и Эдгар Манучарян (88). Также автоголом отметился защитник махачкалинцев Шамиль Гасанов (57). Манучарян на 84-й минуте встречи не реализовал пенальти.

«Урал» и «Анжи» набрали по 23 очка и идут в турнирной таблице чемпионата России на 11-м и 12-м местах соответственно.