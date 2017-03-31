«Урал» победил «Анжи» в матче чемпионата России
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» победил махачкалинский «Анжи» со счетом 3:2 в гостевом матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
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У хозяев отличились Александр Прудников (49) и Арсен Хубулов (53). В составе гостей мячи на свой счет записали Владимир Ильин (22) и Эдгар Манучарян (88). Также автоголом отметился защитник махачкалинцев Шамиль Гасанов (57). Манучарян на 84-й минуте встречи не реализовал пенальти.
«Урал» и «Анжи» набрали по 23 очка и идут в турнирной таблице чемпионата России на 11-м и 12-м местах соответственно.
В следующем туре «Анжи» 8 апреля сыграет в гостях с
Главные тренеры
|Александр Григорян
|Александр Тарханов
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|10
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|26
|4
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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