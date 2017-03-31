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31 марта 2017, 22:12 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Александр Тарханов: Моменты были у обеих команд

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после волевой победы над «Анжи» (3:2) в матче 21-го тура чемпионата России остался доволен игрой.

По словам наставника, она была очень интересной и моменты были у обеих команд.

— Матч получился хороший и интересный. Моменты были у обеих команд. Когда пенальти не забили, сердце екнуло. Однако потом у нас еще были моменты и в итоге мы победили, — сказал Тархонов в эфире телеканала «Наш футбол».

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