Александр Тарханов: Моменты были у обеих команд
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после волевой победы над «Анжи» (3:2) в матче 21-го тура чемпионата России остался доволен игрой.
По словам наставника, она была очень интересной и моменты были у обеих команд.
— Матч получился хороший и интересный. Моменты были у обеих команд. Когда пенальти не забили, сердце екнуло. Однако потом у нас еще были моменты и в итоге мы победили, — сказал Тархонов в эфире телеканала «Наш футбол».
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