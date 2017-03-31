Александр Тарханов: Моменты были у обеих команд

По словам наставника, она была очень интересной и моменты были у обеих команд.

— Матч получился хороший и интересный. Моменты были у обеих команд. Когда пенальти не забили, сердце екнуло. Однако потом у нас еще были моменты и в итоге мы победили, — сказал Тархонов в эфире телеканала «Наш футбол».