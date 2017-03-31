Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29274847/
31 марта 2017, 20:45 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Локомотив» принял извинения «Рен-ТВ»

Руководитель департамента по связям с общественностью ФК «Локомотив» Андрей Бодров сообщил, что клуб изучил извинения «Рен-ТВ» относительно высказываний якобы Дмитрия Тарасова в эфире телеканала.

Сегодня «Рен-ТВ» принес извинения Тарасову, «Локомотиву» и болельщикам за то, что в эфире телеканала прозвучали слова человека, который выдавал себя за Тарасова, и раскритиковал игроков сборной России.

— В настоящее время Дмитрий Тарасов готовится к матчу с «Уфой», — сказал Бодров. — Мы ознакомились с опровержением и приняли извинения телеканала. Надеемся, что эта история послужит уроком, и в будущем подобные ситуации не повторятся. Рассчитываем на бдительность и профессионализм журналистов. (Сергей ЕГОРОВ).

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Сёмин: Чорлука и В. Денисов уже тренируются, но вряд ли сыграют с «Уфой»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что защитники Виталий Денисов и Ведран Чорлука приступили к тренировкам, но вряд ли смогут помочь своей команде в гостевом матче 21-го тура РФПЛ с «Уфой», который состоится 1 апреля.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Скончался легендарный игрок "Зенита"

Слуцкому угрожают. Кому помешал бывший тренер сборной

Новый громкий скандал вокруг Дмитрия Тарасова