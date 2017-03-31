«Локомотив» принял извинения «Рен-ТВ»
Руководитель департамента по связям с общественностью ФК «Локомотив» Андрей Бодров сообщил, что клуб изучил извинения «Рен-ТВ» относительно высказываний якобы Дмитрия Тарасова в эфире телеканала.
Сегодня «Рен-ТВ» принес извинения Тарасову, «Локомотиву» и болельщикам за то, что в эфире телеканала прозвучали слова человека, который выдавал себя за Тарасова, и раскритиковал игроков сборной России.
— В настоящее время Дмитрий Тарасов готовится к матчу с «Уфой», — сказал Бодров. — Мы ознакомились с опровержением и приняли извинения телеканала. Надеемся, что эта история послужит уроком, и в будущем подобные ситуации не повторятся. Рассчитываем на бдительность и профессионализм журналистов. (Сергей ЕГОРОВ).
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