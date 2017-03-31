Сёмин: Чорлука и В. Денисов уже тренируются, но вряд ли сыграют с «Уфой»

«Ведран Чорлука и Виталий Денисов готовятся к матчам, работают пока индивидуально. Не готов ответить, сыграют ли с “Уфой”. По всей видимости, нет. Каковы сроки восстановления? Тренируются — уже хорошо», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.



Денисов и Чорлука получили повреждения во время домашней встречи 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1).