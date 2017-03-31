Сёмин: Чорлука и В. Денисов уже тренируются, но вряд ли сыграют с «Уфой»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что защитники Виталий Денисов и Ведран Чорлука приступили к тренировкам, но вряд ли смогут помочь своей команде в гостевом матче 21-го тура РФПЛ с «Уфой», который состоится 1 апреля.
«Ведран Чорлука и Виталий Денисов готовятся к матчам, работают пока индивидуально. Не готов ответить, сыграют ли с “Уфой”. По всей видимости, нет. Каковы сроки восстановления? Тренируются — уже хорошо», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Денисов и Чорлука получили повреждения во время домашней встречи 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1).
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