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31 марта 2017, 20:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Сёмин: Чорлука и В. Денисов уже тренируются, но вряд ли сыграют с «Уфой»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что защитники Виталий Денисов и Ведран Чорлука приступили к тренировкам, но вряд ли смогут помочь своей команде в гостевом матче 21-го тура РФПЛ с «Уфой», который состоится 1 апреля.

«Ведран Чорлука и Виталий Денисов готовятся к матчам, работают пока индивидуально. Не готов ответить, сыграют ли с “Уфой”. По всей видимости, нет. Каковы сроки восстановления? Тренируются — уже хорошо», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Денисов и Чорлука получили повреждения во время домашней встречи 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1).

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