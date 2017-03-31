От Таски до Данни. 10 самых «хрустальных» футболистов чемпионата России
Данные по срокам восстановления игроков мы брали на специализированном портале Transfermarkt.de, который в том числе отслеживает и время, пропущенное футболистами по причинам травм.
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10. Сердар Таски — 497 дней
Десятку самых «хрустальных» игроков российского футбола открывает защитник московского «Спартака» Сердар Таски. К своим 29-ти годам немецкий игрок успел пропустить по причине травм 654 дня. Всего Сердар выбывал с травмами 23 раза за карьеру. Большинство из повреждений Таски получил в «Штутгарте», но самые серьезные — уж в России.
9. Карлос Замбрано — 523 дня
Со скрипом попал в наш рейтинг, хотя, наверняка предпочел бы здесь не оказываться, перуанский футболист казанского «Рубина» Карлос Замбрано. За свою карьеру 27-летний игрок успел проваляться с травмами 523 дня. Всего в системе зарегистрирована 21 травма. Самый длительный период восстановления составил 196 дней — с 30 июня 2011 года по 12 января 2012 года. Футболист залечивал разрыв Ахиллова сухожилия. С 13 октября 2014 года по 19 января 2015 года Карлос восстанавливался от разрыва связок колена. В «Рубине» у футболиста пока обходилось без травм.
8. Сергей Паршивлюк — 533 дня
На десять дней дольше на больничной койке провел защитник махачкалинского «Анжи» Сергей Паршивлюк — 533 дня. В отличие от Замбрано, который достаточно часто пропускал игры с травмами, Сергей выбывал из игры всего шесть раз, но каждый раз надолго. Две травмы выделяются на фоне остальных. Оба раза — разрыв крестообразных связок. Первый раз защитник с этой травмой пропустил 182 дня (с 23 октября 2010 по 23 августа 2011), второй — 184 (с 18 июля 2012 по 18 января 2013).
7. Владимир Соболев — 549 дней
Не повезло еще одному игроку казанского «Рубина». Владимиру Соболеву. Не успел он перейти в новый для себя клуб из московского «Динамо» в августе 2014 года, как тут же порвал крестообразные связки колена. Ждать возвращения на поле пришлось долгих 487 дней — с 15 августа 2014 года по 15 декабря 2015 года. После этого игрок успел побывать в аренде в «Нефтехимике» и вернуться в «Рубин». В составе казанского клуба в этом сезоне пока не попадал даже в заявку, хотя в свое время играл за молодежную сборную России.
6. Артем Ребров — 570 дней
У голкипера московского «Спартака» Артема Реброва было на восемь лет больше, чем у Соболева, чтобы собрать свои 570 дней в лазарете. Решающую роль в этой цифре сыграли все те же «кресты», выведшие голкипера из строя на год — на 365 дней. Тяжелую травму Артем залечивал с 1 июля 2006 по 1 июля 2007 года. В 2013 году второй разрыв крестообразных связок вывел игрока из строя на полгода — с 15 марта 2013 года по 6 сентября 2013 года.
5. Николас Ломбертс — 598 дней
Не обошлось без разрыва крестообразных связок и в карьере бельгийского защитника питерского «Зенита» Николаса Ломбертса. Причем, восстанавливаться ему пришлось достаточно долго — с 6 апреля 2008 года по 6 июня 2009 — 426 дней. Остальные травмы не были такими серьезными. Самого долгого восстановления потребовало повреждение подколенного сухожилия — 67 дней.
4. Иван Иванов — 703 дня
Почти попал в тройку центральный защитник тульского «Арсенала» из Болгарии Иван Иванов. Всего он провел в лазарете долгих 703 дня. Причем, именно травма помешала его карьере, когда он играл в швейцарском «Базеле». Разорвав крестообразные связки он выбыл на эти самые 703 дня. За это время успел истечь его контракт. В следующий раз он уже выходил на поле в составе пловдивского «Локомотива».
3. Виктор Файзулин — 739 дней
Только посочувствовать можно полузащитнику «Зенита» Виктору Файзулину. Он — один из лидеров по количеству пропущенных
2. Джефферсон Фарфан — 820 дней
Вторым идет новичок московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Всего травмы лишили его футбола на 820 дней за карьеру. Из 17-ти травм очень длительное восстановление потребовали только две И, что удивительно, — ни одних «крестов». Сначала Фарфан на протяжении 248-ми дней залечивал повреждение гиалиновых хрящей, а затем 214 дней страдал от малеолярной травмы.
1. Мигель Данни — 850 дней
Первую строчку в списке самых травмировавшихся игроков российского чемпионата занимает португальский полузащитник питерского «Зенита» Мигель Данни. Всего с травмами он пропустил 850 дней. 33-летний португалец — настоящий рекордсмен. В его карьере было сразу три разрыва крестообразных связок. Некоторые завершают карьеру после одной подобной травмы. А он — вылечился в третий раз. Выходит на поле и продолжает забивать. С 14 мая по 30 ноября он пропускал 200 дней в первый раз. 6 февраля 2012 года Мигель порвал «кресты» во второй раз и лечился 273 дня — до 5 ноября. Третий разрыв случился совсем недавно — 18 августа 2016 года. Вернулся к занятиям португалец ё244 дня спустя — 18 декабря 2016 года.
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