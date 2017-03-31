От Таски до Данни. 10 самых «хрустальных» футболистов чемпионата России

10. Сердар Таски — 497 дней

Десятку самых «хрустальных» игроков российского футбола открывает защитник московского «Спартака» Сердар Таски. К своим 29-ти годам немецкий игрок успел пропустить по причине травм 654 дня. Всего Сердар выбывал с травмами 23 раза за карьеру. Большинство из повреждений Таски получил в «Штутгарте», но самые серьезные — уж в России.

9. Карлос Замбрано — 523 дня

Со скрипом попал в наш рейтинг, хотя, наверняка предпочел бы здесь не оказываться, перуанский футболист казанского «Рубина» Карлос Замбрано. За свою карьеру 27-летний игрок успел проваляться с травмами 523 дня. Всего в системе зарегистрирована 21 травма. Самый длительный период восстановления составил 196 дней — с 30 июня 2011 года по 12 января 2012 года. Футболист залечивал разрыв Ахиллова сухожилия. С 13 октября 2014 года по 19 января 2015 года Карлос восстанавливался от разрыва связок колена. В «Рубине» у футболиста пока обходилось без травм.

8. Сергей Паршивлюк — 533 дня

На десять дней дольше на больничной койке провел защитник махачкалинского «Анжи» Сергей Паршивлюк — 533 дня. В отличие от Замбрано, который достаточно часто пропускал игры с травмами, Сергей выбывал из игры всего шесть раз, но каждый раз надолго. Две травмы выделяются на фоне остальных. Оба раза — разрыв крестообразных связок. Первый раз защитник с этой травмой пропустил 182 дня (с 23 октября 2010 по 23 августа 2011), второй — 184 (с 18 июля 2012 по 18 января 2013).

7. Владимир Соболев — 549 дней

Не повезло еще одному игроку казанского «Рубина». Владимиру Соболеву. Не успел он перейти в новый для себя клуб из московского «Динамо» в августе 2014 года, как тут же порвал крестообразные связки колена. Ждать возвращения на поле пришлось долгих 487 дней — с 15 августа 2014 года по 15 декабря 2015 года. После этого игрок успел побывать в аренде в «Нефтехимике» и вернуться в «Рубин». В составе казанского клуба в этом сезоне пока не попадал даже в заявку, хотя в свое время играл за молодежную сборную России.

6. Артем Ребров — 570 дней

У голкипера московского «Спартака» Артема Реброва было на восемь лет больше, чем у Соболева, чтобы собрать свои 570 дней в лазарете. Решающую роль в этой цифре сыграли все те же «кресты», выведшие голкипера из строя на год — на 365 дней. Тяжелую травму Артем залечивал с 1 июля 2006 по 1 июля 2007 года. В 2013 году второй разрыв крестообразных связок вывел игрока из строя на полгода — с 15 марта 2013 года по 6 сентября 2013 года.

5. Николас Ломбертс — 598 дней

Не обошлось без разрыва крестообразных связок и в карьере бельгийского защитника питерского «Зенита» Николаса Ломбертса. Причем, восстанавливаться ему пришлось достаточно долго — с 6 апреля 2008 года по 6 июня 2009 — 426 дней. Остальные травмы не были такими серьезными. Самого долгого восстановления потребовало повреждение подколенного сухожилия — 67 дней.

4. Иван Иванов — 703 дня

Почти попал в тройку центральный защитник тульского «Арсенала» из Болгарии Иван Иванов. Всего он провел в лазарете долгих 703 дня. Причем, именно травма помешала его карьере, когда он играл в швейцарском «Базеле». Разорвав крестообразные связки он выбыл на эти самые 703 дня. За это время успел истечь его контракт. В следующий раз он уже выходил на поле в составе пловдивского «Локомотива».

3. Виктор Файзулин — 739 дней

Только посочувствовать можно полузащитнику «Зенита» Виктору Файзулину. Он — один из лидеров по количеству пропущенных из-за разнообразных травм дней. Серьезных повреждений, правда, в карьере игрока было всего три. Впервые с разрывом мышцы он выбыл из строя на 31 день. Позже были загадочные «проблемы с коленом, которые вывели Файзулина из строя на 151 день. В последний раз мы видели Виктора в игре 21 сентября 2015 года. С тех пор игрок пытается залечить травму — вот уже на протяжении 557 дней. У него развился артроз коленного сустава. За это время футболист пять раз ложился под нож. Как минимум на протяжении ближайших двух месяцев он будет ходить на костылях. Выйдет ли вообще еще на поле или нет — неизвестно. Так что, скоро он может выйти в лидеры нашего не самого позитивного списка.

2. Джефферсон Фарфан — 820 дней

Вторым идет новичок московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Всего травмы лишили его футбола на 820 дней за карьеру. Из 17-ти травм очень длительное восстановление потребовали только две И, что удивительно, — ни одних «крестов». Сначала Фарфан на протяжении 248-ми дней залечивал повреждение гиалиновых хрящей, а затем 214 дней страдал от малеолярной травмы.

1. Мигель Данни — 850 дней

Первую строчку в списке самых травмировавшихся игроков российского чемпионата занимает португальский полузащитник питерского «Зенита» Мигель Данни. Всего с травмами он пропустил 850 дней. 33-летний португалец — настоящий рекордсмен. В его карьере было сразу три разрыва крестообразных связок. Некоторые завершают карьеру после одной подобной травмы. А он — вылечился в третий раз. Выходит на поле и продолжает забивать. С 14 мая по 30 ноября он пропускал 200 дней в первый раз. 6 февраля 2012 года Мигель порвал «кресты» во второй раз и лечился 273 дня — до 5 ноября. Третий разрыв случился совсем недавно — 18 августа 2016 года. Вернулся к занятиям португалец ё244 дня спустя — 18 декабря 2016 года.