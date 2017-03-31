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31 марта 2017, 20:18 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: Стадион на Крестовском строят рабы из КНДР

Норвежский журнал Josimar опубликовал статью под названием «Рабы Санкт-Петербурга».

Норвежский журнал Josimar опубликовал статью под названием Рабы Санкт-Петербурга. Увеличить
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В ней говорится о том, что на стройке арены на Крестовском острове используется труд 110 мигрантов из КНДР. При этом подчеркивается, что у большинства из них нет никаких прав, а один человек даже умер.

Рабочие во время строительства жили в складских контейнерах недалеко от стадиона. В ноябре одного из них нашли мертвым. Причиной смерти стал сердечный приступ. ФИФА обещала начать расследование, однако до сих пор так и не объявила о его результатах.

Один из рабочих рассказал, что мигранты работают с 7 утра до 12 ночи. При этом выходных у них нет, а 90 процентов их зарплаты получает правительство КНДР. Как отмечается, на арене используется схема рабского труда, используемая руководством КНДР. Многих рабочих посреднические фирмы связывают 10-летним контрактом. Путем использования рабского труда руководство КНДР добывает валюту, доступ к которой ограничен. По данным ООН, за счет рабочих страна зарабатывает до 2 миллиардов долларов в год.

— Северокорейские рабочие полностью истощены как умственно, так и физически, — отмечает адвокат Ольга Цейтлина. — Они работают и живут в ужасных условиях. Паспорта у них конфисковали, что превращает их в рабов. При этом они знают, что если пожалуются, то на родине у них будут последствия как для них, так и для их семей. В этом заключается принципиальная разница между ними и другими рабочими-мигрантами. Рабочий из Узбекистана знает, что если пожалуется, то дома для него и его семьи никаких последствий не будет.

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