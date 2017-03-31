Футболист ЦСКА Дзагоев из-за травмы пропустит матч с «Крыльями Советов»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Дзагоев получил повреждение в матче национальной сборной с командой Бельгии (3:3), который прошел 28 марта в Сочи. Полузащитник был заменен на 17-й минуте встречи.

«Получивший сильный ушиб в товарищеском матче с тульским “Арсеналом” Георгий Щенников 30 марта вернулся в общую группу и наравне со всеми готовится к игре. В отличие от Алана Дзагоева, получившего повреждение задней поверхности бедра в матче сборной России против Бельгии. Точные сроки восстановления полузащитника пока неизвестны, но воскресную встречу он определенно пропустит. Также не сможет помочь армейцам Георгий Миланов, травмировавшийся в расположении сборной Болгарии», — говорится в сообщении.

Матч чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет 2 апреля в Москве.