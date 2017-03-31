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31 марта 2017, 19:33 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист ЦСКА Дзагоев из-за травмы пропустит матч с «Крыльями Советов»

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев из-за травмы не сможет принять участие в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщает пресс- служба армейцев.

Полузащитник получил повреждение в матче национальной сборной с командой Бельгии (3:3) который прошел 28 марта в Сочи. Увеличить
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Дзагоев получил повреждение в матче национальной сборной с командой Бельгии (3:3), который прошел 28 марта в Сочи. Полузащитник был заменен на 17-й минуте встречи.

«Получивший сильный ушиб в товарищеском матче с тульским “Арсеналом” Георгий Щенников 30 марта вернулся в общую группу и наравне со всеми готовится к игре. В отличие от Алана Дзагоева, получившего повреждение задней поверхности бедра в матче сборной России против Бельгии. Точные сроки восстановления полузащитника пока неизвестны, но воскресную встречу он определенно пропустит. Также не сможет помочь армейцам Георгий Миланов, травмировавшийся в расположении сборной Болгарии», — говорится в сообщении.

Матч чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет 2 апреля в Москве.

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