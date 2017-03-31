Футболист ЦСКА Дзагоев из-за травмы пропустит матч с «Крыльями Советов»
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев
из-за травмы не сможет принять участие в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщает пресс- служба армейцев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Дзагоев получил повреждение в матче национальной сборной с командой Бельгии (3:3), который прошел 28 марта в Сочи. Полузащитник был заменен на 17-й минуте встречи.
«Получивший сильный ушиб в товарищеском матче с тульским “Арсеналом” Георгий Щенников 30 марта вернулся в общую группу и наравне со всеми готовится к игре. В отличие от Алана Дзагоева, получившего повреждение задней поверхности бедра в матче сборной России против Бельгии. Точные сроки восстановления полузащитника пока неизвестны, но воскресную встречу он определенно пропустит. Также не сможет помочь армейцам Георгий Миланов, травмировавшийся в расположении сборной Болгарии», — говорится в сообщении.
Матч чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет 2 апреля в Москве.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter