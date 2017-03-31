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31 марта 2017, 19:20 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Решения контрольно-квалификационной комиссии засекретили

Вчера состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС, итоги которого прессе не сообщались.

Как стало известно, после общения с руководством РФС членам комиссии рекомендовано не давать комментарии СМИ, а также не сообщать итоги рассмотрения спорных эпизодов. Вчера, в частности, должны были обсудить два эпизода из матчей чемпионата России «Амкар» — «Зенит» и «Локомотив» — «Спартак». В будущем, возможно, об итогах заседаний ККК станут сообщать с помощью рассылки в СМИ. (Сергей ЕГОРОВ).
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