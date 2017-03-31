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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29273790/
31 марта 2017, 18:50 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» — «Урал»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Урала» на матч 21-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Махачкале.

Стали известны стартовые составы <span class=error>Анжи</span> и Урала на матч 21-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> который пройдёт на стадионе <span class=error>Анжи</span>-Арена в Махачкале. Увеличить
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«Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Гулиев, Брызгалов, Кацаев, Хубулов, Прудников, Будковский.

«Урал»: Заболотный, Данцев, Новиков, Балажиц, Кулаков, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Ильин, Лунгу.

Начало встречи — в 19:30 мск.

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