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31 марта 2017, 17:29 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком марта

Болельщики ЦСКА признали защитника Мариу Фернандеса лучшим игроком команды в марте, сообщает пресс-служба армейцев.

Он набрал 32 процента в голосовании на официальном сайте клуба. В прошлом месяце Фернандес принял участие в трех матчах ЦСКА. Защитник впервые в сезоне признан лучшим игроком месяца.

Вторым в голосовании стал голкипер Игорь Акинфеев, третьим — нападающий Алексей Ионов.

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