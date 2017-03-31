Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком марта
Болельщики ЦСКА признали защитника Мариу Фернандеса лучшим игроком команды в марте, сообщает
пресс-служба армейцев.
Он набрал 32 процента в голосовании на официальном сайте клуба. В прошлом месяце Фернандес принял участие в трех матчах ЦСКА. Защитник впервые в сезоне признан лучшим игроком месяца.
Вторым в голосовании стал голкипер Игорь Акинфеев, третьим — нападающий Алексей Ионов.
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