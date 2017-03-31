Президент «Оренбурга»: В матче со «Спартаком» будем биться за победу

«Спартак» сейчас находится на первом месте, а наша цель — закрепиться в Премьер-Лиге. Наша задача в игре со «Спартаком» — по крайней мере не проиграть, будем биться за победу. К этому нас побуждает наше турнирное положение, оно обязывает играть на победу в каждом матче, — сказал Столыпин в интервью пресс-службе «Оренбурга».



«Оренбург» после 20 туров находится в зоне стыковых матчей, на 13-м месте. От зоны вылета команду отделяет одно очко, от спасительного 12-го места — четыре очка.