Президент «Оренбурга»: В матче со «Спартаком» будем биться за победу
Президент «Оренбурга» Василий Столыпин поделился ожиданиями от ближайшего матча со «Спартаком». Игра 21-го тура РФПЛ состоится 3 апреля в Москве.
«Спартак» сейчас находится на первом месте, а наша цель — закрепиться в
«Оренбург» после 20 туров находится в зоне стыковых матчей, на 13-м месте. От зоны вылета команду отделяет одно очко, от спасительного 12-го места — четыре очка.
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