Болельщики «Амкара» признали Гиголаева лучшим игроком марта
Завершилось голосование среди болельщиков «Амкара», которые выбирали лучшего футболиста в составе своей команды по итогам марта. Первое место занял полузащитник Роланд Гиголаев, ставший автором гола в ворота «Зенита»: за него свои голоса отдали 30,4% болельщиков, принявших участие в опросе.
На втором месте оказался полузащитник Януш Гол (17% голосов), а на третьем — хавбек Павел Комолов (10,1%). Как сообщает официальный сайт уральской команды, всего в опросе приняли участие свыше 3500 человек.
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