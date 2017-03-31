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31 марта 2017, 16:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болельщики «Амкара» признали Гиголаева лучшим игроком марта

Завершилось голосование среди болельщиков «Амкара», которые выбирали лучшего футболиста в составе своей команды по итогам марта. Первое место занял полузащитник Роланд Гиголаев, ставший автором гола в ворота «Зенита»: за него свои голоса отдали 30,4% болельщиков, принявших участие в опросе.

На втором месте оказался полузащитник Януш Гол (17% голосов), а на третьем — хавбек Павел Комолов (10,1%). Как сообщает официальный сайт уральской команды, всего в опросе приняли участие свыше 3500 человек.

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