Брайан Идову: Как отказать «Зениту»? Ну как?
Защитник пермского «Амкара» Брайан Идову в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о задачах пермяков, интересе клуба из Франции, сборной России и многом другом.
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«ПЕРМЬ — МОЙ ВТОРОЙ ДОМ»
— Когда уходили из «Зенита», что чувствовали?
— Давно это было. Больше в тот момент думал о том, что нужно сделать шаг вперед как футболисту. Тренироваться с юношеской командой «Зенита» уже не хотелось. Надо было переходить на следующий уровень. Для начала — в молодежное первенство, а потом, если нужно, в ФНЛ. Уходил со спокойной душой.
— Раньше в «Зените» не было темнокожих футболистов, вроде как их там видеть не хотели. Сейчас появился Эрнани. Принципы меняются?
— Эрнани — хороший футболист, почему бы не пригласить его? Это качественный бразильский игрок. Он будет приносить пользу команде. А цвет кожи не важен.
— В «Амкаре» вы больше шести лет. Пермь полюбилась?
— Конечно, я привык к этому городу, к его улицам, привык ко всем игрокам, к новым ребятам в том числе. Радует, что у нас такой классный коллектив. Когда уезжаю на выходные в Петербург, а затем возвращаюсь обратно, появляется ощущение, что Пермь не покидал.
— Можно сказать, что здесь теперь ваш второй дом? В футбольном смысле.
— Да. Здесь я состоялся как взрослый футболист. Сначала попадал в заявку на игры, затем иногда выходил на замену, потом начал появляться в основе. Я застал многих тренеров, и от каждого из них взял понемногу. Каждый из них раскрыл меня
— Вы начинали как защитник, но иногда выходите в полузащите.
— В середине поля я играл еще в молодежном первенстве, потом в аренде в первой лиге. Я ведь изначально был опорным хавбеком, но потом начал играть правого защитника. Гаджи Гаджиев, когда пришел в команду, мало что знал обо мне и моей роли на поле, поэтому и пробовал на разных позициях. Тогда я и начал играть в защите, в центре и слева. Позиция опорника — вообще одна из самых важных на поле. По молодости качественно сыграть тут очень сложно. Сейчас у меня уже появилась нужная уверенность.
— Где вам самому удобнее?
— Да мне без разницы. Могу сыграть в опорного хавбека, могу в обороне. Но в защите, особенно на фланге, мне привычнее всего.
— Идову — главный универсал «Амкара»?
— Да нет, что вы (смеется)! Куда уж там… Так вышло, что у нас очень много универсальных игроков в составе. Это большой плюс.
«МОГ ВЫСТУПАТЬ ЗА НИГЕРИЮ, НО “АМКАР” ПОСОВЕТОВАЛ ПОДОЖДАТЬ»
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— Конечно, хотелось бы сыграть в сборной России, но не все в этом вопросе зависит только от меня. Буду выжимать из себя максимум, а там уже главный тренер пусть решает, нужен я ему или нет. Понятно, что попасть в национальную команду проще из большого клуба, но и ребята из «Амкара», уверен, на виду.
— Еще вы говорили, что не отказались бы выступать и за сборную Нигерии. Предложение уже было?
— Было. Но в этот момент у меня не было нигерийского паспорта. В «Амкаре» посоветовали взять паузу, подумать. Посмотрим, что будет. Пока рассчитываю на вызов в сборную России (смеется)!
— Просьба «Амкара» подождать связана с лимитом?
— Ну, конечно. Пока вопрос лимита стоит перед клубом, буду поступать так, чтобы «Амкару» было удобнее.
— В феврале вы продлили контракт с «Амкаром» на три года. Не думали уйти летом как свободный агент?
— И в мыслях не было. Да и предложений никаких не поступало. Решил остаться: я в «Амкаре» уже много времени, меня все устраивает, у нас отличный коллектив. Каждый футболист хочет перейти в
«БЫЛ ИНТЕРЕС ИЗ ФРАНЦИИ И МЛС»
— В Европу не хочется?
— Футбол в Европе — это, конечно, дело интересное. Англия, Испания, Италия, Франция — страны, где я бы хотел попробовать силы. Это как детская мечта, понимаете?
— Вы не упомянули Германию.
— Да я
— А вообще были предложения из Европы?
— И не только из Европы (смеется)! Пару лет назад мной интересовался клуб из МЛС. Был у меня вариант и с клубом из Франции. Меня приглашали на просмотр, но в этот момент был сбор у «Амкара», и я посчитал нужным быть с командой. Да и это просто нечестно: уезжать на просмотр в другой клуб, когда твой готовится к чемпионату.
— Клуб назовете?
— Скажу лишь, что он из высшего дивизиона.
— Команда вашей мечты?
— Больше всего мне нравятся английские клубы. Болею за «Манчестер Юнайтед» с детства, с того самого финала с «Баварией». Это было нечто! Но я и за середнячками слежу, и за аутсайдерами. Там тоже бывает интересно.
«НУ, КАК МОЖНО ОТКАЗАТЬ “ЗЕНИТУ”? НУ КАК?»
— Если «Зенит» позовет обратно, вернетесь?
— Да. Почему нет? Родной город, родная команда, всю жизнь я провел в Питере, там живут родители, друзья. В детстве на матчах «Зенита» мячи подавал (смеется)! Ну и, в конце концов, как отказать «Зениту»? Ну как?
— Зимой «Амкар» покинули Селихов и Джикия. Ушли в «Спартак», но там не играют.
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— Судя по игре Кутепова за сборную России, этот шанс близок.
— А вдруг они будут играть вместе? Вот и для сборной связка, кстати.
— Сильно не хватает Селихова и Джикии?
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— После их потери играть хуже «Амкар» не стал. В чем феномен команды?
— Наша философия проста: играем организованно и не допускаем ошибок. Например, в матче с «Уралом» мы ошиблись всего раз и уступили. Когда мы допускаем минимум ошибок, это приносит результат. Плюс мы компанейские ребята, играем друг за друга. Думаю, еще и схема с пятью защитниками прижилась. Мы и обороняемся строго и в атаку можем выбежать, если надо.
«ВСЕ В ДУМАЮТ О МЕСТЕ В ЧЕТВЕРКЕ»
— Какая цель перед «Амкаром» стоит сейчас?
— Задачу официально нам не объявляли, но у каждого в голове сидит мысль, что можно забраться на четвертое место. Эта цель у каждого из нас внутри. Об этом громко не объявлялось, но все мы думаем о месте в четверке.
— В еврокубки хотите?
— Конечно, хотим!
— Успехи клуба — заслуга Гаджиева. Как охарактеризуете своего тренера?
— Ментор, профессор! Он —
— Какие у вас с ним отношения? Ладите?
— Да, он постоянно подсказывает, иногда, правда, в жесткой форме, но это нормально. Он дает мне игровую практику, позволяет совершенствоваться. Я доволен.
«ЛУЧШЕ СИНТЕТИКА, ЧЕМ ПЕРЕНОСЫ МАТЧЕЙ В ДРУГОЙ ГОРОД»
— Поговорим о стадионе. Не надоело играть на синтетике?
— Вообще нет. После матча с «Уралом» синтетика кажется просто божественной (смеется)! А по такой весне в пас на натуральном покрытии особо не поиграешь. Игра на «огородах» — это антифутбол. Поэтому мы и выступаем на синтетике. Для российского чемпионата это отличный вариант. Искусственное поле в Перми — правильное решение.
— Говорят, искусственный газон — один из главных козырей «Амкара». Мол, только вы умеете так хорошо на нем играть.
— Не думаю, что газон
— Сеять траву на «Звезде» не планируют?
— Я ничего по этому поводу не слышал. Но зачем нам натуральный газон и проблемы в ноябре, декабре и марте, как в Самаре, Томске или
— То есть играть на натуральном покрытии не хочется?
— Пусть лучше будет синтетика, но нормальная, чем натуральный газон, превратившийся в кашу. А потом все эти истории с переносами матчей в другой город.
«ХОТЕЛОСЬ БЫ ОКАЗАТЬСЯ В СБОРНОЙ РОССИИ»
— Верите, что будущим летом окажетесь в сборной России?
— Даже не знаю, если честно. Сложный вопрос. Хотелось бы.
— Судя по матчу с Кот-д`Ивуаром, бороться за место в линии обороны можно. Как считаете?
— Верно. Понятное дело, что сборная пока не так хороша, как хотелось бы, поэтому нужно дорабатывать выбранную тактику. Но, возможно, все еще изменится, и команда будет играть, например, в четыре защитника. Это добавит агрессии в атаке.
— Что ждет сборную на Кубке конфедераций?
— Объективно? Потенциал у нашей команды есть. В любом случае, мы должны прочувствовать вкус большого футбола, привыкнуть к матчам с серьезными соперниками перед тысячами болельщиков. Не жду от России победы или
— Тогда что же нас ждет на чемпионате мира?
— Только победа (смеется)! Я не записываю нашу сборную в фавориты, но верю: мы можем достойно выступить. Почему бы не дойти до четвертьфинала и полуфинала? В 2008 году же получилось.
Правда, мы можем и из группы не выйти, как в последние годы. Главное — всей страной верить в новых футболистов, в амбиции ребят, в успех. Я лично верю.
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