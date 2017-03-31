Брайан Идову: Как отказать «Зениту»? Ну как?

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«ПЕРМЬ — МОЙ ВТОРОЙ ДОМ»

— Когда уходили из «Зенита», что чувствовали?

— Давно это было. Больше в тот момент думал о том, что нужно сделать шаг вперед как футболисту. Тренироваться с юношеской командой «Зенита» уже не хотелось. Надо было переходить на следующий уровень. Для начала — в молодежное первенство, а потом, если нужно, в ФНЛ. Уходил со спокойной душой.

— Раньше в «Зените» не было темнокожих футболистов, вроде как их там видеть не хотели. Сейчас появился Эрнани. Принципы меняются?

— Эрнани — хороший футболист, почему бы не пригласить его? Это качественный бразильский игрок. Он будет приносить пользу команде. А цвет кожи не важен.

— В «Амкаре» вы больше шести лет. Пермь полюбилась?

— Конечно, я привык к этому городу, к его улицам, привык ко всем игрокам, к новым ребятам в том числе. Радует, что у нас такой классный коллектив. Когда уезжаю на выходные в Петербург, а затем возвращаюсь обратно, появляется ощущение, что Пермь не покидал.

— Можно сказать, что здесь теперь ваш второй дом? В футбольном смысле.

— Да. Здесь я состоялся как взрослый футболист. Сначала попадал в заявку на игры, затем иногда выходил на замену, потом начал появляться в основе. Я застал многих тренеров, и от каждого из них взял понемногу. Каждый из них раскрыл меня по-своему.

— Вы начинали как защитник, но иногда выходите в полузащите.

— В середине поля я играл еще в молодежном первенстве, потом в аренде в первой лиге. Я ведь изначально был опорным хавбеком, но потом начал играть правого защитника. Гаджи Гаджиев, когда пришел в команду, мало что знал обо мне и моей роли на поле, поэтому и пробовал на разных позициях. Тогда я и начал играть в защите, в центре и слева. Позиция опорника — вообще одна из самых важных на поле. По молодости качественно сыграть тут очень сложно. Сейчас у меня уже появилась нужная уверенность.

— Где вам самому удобнее?

— Да мне без разницы. Могу сыграть в опорного хавбека, могу в обороне. Но в защите, особенно на фланге, мне привычнее всего.

— Идову — главный универсал «Амкара»?

— Да нет, что вы (смеется)! Куда уж там… Так вышло, что у нас очень много универсальных игроков в составе. Это большой плюс.

«МОГ ВЫСТУПАТЬ ЗА НИГЕРИЮ, НО “АМКАР” ПОСОВЕТОВАЛ ПОДОЖДАТЬ»

— Как-то вы сказали, что из-за цвета кожи в сборную России вас не пригласят. Но есть Гилерме, скоро должен дебютировать Марио Фернандес.

— Конечно, хотелось бы сыграть в сборной России, но не все в этом вопросе зависит только от меня. Буду выжимать из себя максимум, а там уже главный тренер пусть решает, нужен я ему или нет. Понятно, что попасть в национальную команду проще из большого клуба, но и ребята из «Амкара», уверен, на виду.

— Еще вы говорили, что не отказались бы выступать и за сборную Нигерии. Предложение уже было?

— Было. Но в этот момент у меня не было нигерийского паспорта. В «Амкаре» посоветовали взять паузу, подумать. Посмотрим, что будет. Пока рассчитываю на вызов в сборную России (смеется)!

— Просьба «Амкара» подождать связана с лимитом?

— Ну, конечно. Пока вопрос лимита стоит перед клубом, буду поступать так, чтобы «Амкару» было удобнее.

— В феврале вы продлили контракт с «Амкаром» на три года. Не думали уйти летом как свободный агент?

— И в мыслях не было. Да и предложений никаких не поступало. Решил остаться: я в «Амкаре» уже много времени, меня все устраивает, у нас отличный коллектив. Каждый футболист хочет перейти в топ-клуб, и я не исключение. Это касается и тренеров: все хотят работать с игроками экстра-класса.

«БЫЛ ИНТЕРЕС ИЗ ФРАНЦИИ И МЛС»

— В Европу не хочется?

— Футбол в Европе — это, конечно, дело интересное. Англия, Испания, Италия, Франция — страны, где я бы хотел попробовать силы. Это как детская мечта, понимаете?

— Вы не упомянули Германию.

— Да я как-то с бундеслигой не очень (смеется)!

— А вообще были предложения из Европы?

— И не только из Европы (смеется)! Пару лет назад мной интересовался клуб из МЛС. Был у меня вариант и с клубом из Франции. Меня приглашали на просмотр, но в этот момент был сбор у «Амкара», и я посчитал нужным быть с командой. Да и это просто нечестно: уезжать на просмотр в другой клуб, когда твой готовится к чемпионату.

— Клуб назовете?

— Скажу лишь, что он из высшего дивизиона.

— Команда вашей мечты?

— Больше всего мне нравятся английские клубы. Болею за «Манчестер Юнайтед» с детства, с того самого финала с «Баварией». Это было нечто! Но я и за середнячками слежу, и за аутсайдерами. Там тоже бывает интересно.

«НУ, КАК МОЖНО ОТКАЗАТЬ “ЗЕНИТУ”? НУ КАК?»

— Если «Зенит» позовет обратно, вернетесь?

— Да. Почему нет? Родной город, родная команда, всю жизнь я провел в Питере, там живут родители, друзья. В детстве на матчах «Зенита» мячи подавал (смеется)! Ну и, в конце концов, как отказать «Зениту»? Ну как?

— Зимой «Амкар» покинули Селихов и Джикия. Ушли в «Спартак», но там не играют.

— В какой-то степени обидно за ребят, потому что они уходили на повышение, но шанс им пока не предоставили. Ребров в этом сезоне очень хорош, поэтому Селя (Селихов — прим. ред.) и не играет. Ребров ведь еще и вице-капитан. Этот сезон точно за ним. В межсезонье Селя сможет себя проявить. Он спокойно может конкурировать с Ребровым. Думаю, Селихов для «Спартака» — приобретение на будущее. Джикия? Он получит свой шанс в зависимости от игры других защитников.

— Судя по игре Кутепова за сборную России, этот шанс близок.

— А вдруг они будут играть вместе? Вот и для сборной связка, кстати.

— Сильно не хватает Селихова и Джикии?

— В каких-то моментах — да. И мне лично, и коллективу. Но у нас есть отличный вратарь Хомич, а после ухода Жоры свой шанс получил Конде. Он играет стабильно.

— После их потери играть хуже «Амкар» не стал. В чем феномен команды?

— Наша философия проста: играем организованно и не допускаем ошибок. Например, в матче с «Уралом» мы ошиблись всего раз и уступили. Когда мы допускаем минимум ошибок, это приносит результат. Плюс мы компанейские ребята, играем друг за друга. Думаю, еще и схема с пятью защитниками прижилась. Мы и обороняемся строго и в атаку можем выбежать, если надо.

«ВСЕ В ДУМАЮТ О МЕСТЕ В ЧЕТВЕРКЕ»

— Какая цель перед «Амкаром» стоит сейчас?

— Задачу официально нам не объявляли, но у каждого в голове сидит мысль, что можно забраться на четвертое место. Эта цель у каждого из нас внутри. Об этом громко не объявлялось, но все мы думаем о месте в четверке.

— В еврокубки хотите?

— Конечно, хотим!

— Успехи клуба — заслуга Гаджиева. Как охарактеризуете своего тренера?

— Ментор, профессор! Он — тренер-тактик. Мы много занимаемся теорией. Гаджи Муслимович не боится останавливать тренировку и указывать нам на ошибки. Плюс он прекрасный психолог: если необходимо, он обязательно поговорит с тобой один на один. Да и мотиватор он хороший, заводит перед игрой — будь здоров!

— Какие у вас с ним отношения? Ладите?

— Да, он постоянно подсказывает, иногда, правда, в жесткой форме, но это нормально. Он дает мне игровую практику, позволяет совершенствоваться. Я доволен.

«ЛУЧШЕ СИНТЕТИКА, ЧЕМ ПЕРЕНОСЫ МАТЧЕЙ В ДРУГОЙ ГОРОД»

— Поговорим о стадионе. Не надоело играть на синтетике?

— Вообще нет. После матча с «Уралом» синтетика кажется просто божественной (смеется)! А по такой весне в пас на натуральном покрытии особо не поиграешь. Игра на «огородах» — это антифутбол. Поэтому мы и выступаем на синтетике. Для российского чемпионата это отличный вариант. Искусственное поле в Перми — правильное решение.

— Говорят, искусственный газон — один из главных козырей «Амкара». Мол, только вы умеете так хорошо на нем играть.

— Не думаю, что газон как-то особенно сказывается на нашей игре. Хотя «Уфа» тоже выступает на синтетике, и тоже в этом сезоне неплохо смотрится. Может, вы и правы (смеется)!

— Сеять траву на «Звезде» не планируют?

— Я ничего по этому поводу не слышал. Но зачем нам натуральный газон и проблемы в ноябре, декабре и марте, как в Самаре, Томске или где-то еще?

— То есть играть на натуральном покрытии не хочется?

— Пусть лучше будет синтетика, но нормальная, чем натуральный газон, превратившийся в кашу. А потом все эти истории с переносами матчей в другой город.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ОКАЗАТЬСЯ В СБОРНОЙ РОССИИ»

— Верите, что будущим летом окажетесь в сборной России?

— Даже не знаю, если честно. Сложный вопрос. Хотелось бы.

— Судя по матчу с Кот-д`Ивуаром, бороться за место в линии обороны можно. Как считаете?

— Верно. Понятное дело, что сборная пока не так хороша, как хотелось бы, поэтому нужно дорабатывать выбранную тактику. Но, возможно, все еще изменится, и команда будет играть, например, в четыре защитника. Это добавит агрессии в атаке.

— Что ждет сборную на Кубке конфедераций?

— Объективно? Потенциал у нашей команды есть. В любом случае, мы должны прочувствовать вкус большого футбола, привыкнуть к матчам с серьезными соперниками перед тысячами болельщиков. Не жду от России победы или какого-то феерического выступления. Важнее отработать все то, что будет нашим оружием на чемпионате мира. Кубок конфедераций нужно воспринимать как обучающий турнир.

— Тогда что же нас ждет на чемпионате мира?

— Только победа (смеется)! Я не записываю нашу сборную в фавориты, но верю: мы можем достойно выступить. Почему бы не дойти до четвертьфинала и полуфинала? В 2008 году же получилось.

Правда, мы можем и из группы не выйти, как в последние годы. Главное — всей страной верить в новых футболистов, в амбиции ребят, в успех. Я лично верю.