Палата по разрешению споров РФС запретила «Томи» регистрировать новых футболистов

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В четверг состоялись заседания палаты по разрешению споров РФС. «Томи» запрещено регистрировать новых футболистов в качестве обеспечительной меры по итогам рассмотрения заявления тренера Виктора Себелева в отношении клуба о выплате задолженности по трудовому договору в полном объеме. «Томь» обязана выплатить Себелеву задолженность по заработной плате и премиальным, проценты за задержку заработной платы и премиальных, а также возместить расходы на представителя.

По заявлению московского «Динамо» в отношении «Томи» о признании томского клуба нарушившим обязательства по трансферному контракту о переходе Виталия Дьякова и по возмещению убытков москвичам было отказано.

РФС удовлетворил заявление московского «Спартака» о применении санкций в отношении краснодарской «Кубани» за неисполнение решения палаты по выплате задолженности за переход Владимира Обухова. На «Кубань» наложен штраф.

Также удовлетворено требование московского ЦСКА в отношении клуба «Калуга» о выплате задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Дмитрия Соколова. Калужский клуб обязан выплатить ЦСКА задолженность и пени за задержку выплаты задолженности. К «Калуге» применен запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.