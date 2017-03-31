Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29270694/
31 марта 2017, 15:07 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Палата по разрешению споров РФС запретила «Томи» регистрировать новых футболистов

МОСКВА, 31 мар — Р-Спорт. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила «Томи» регистрировать новых футболистов, сообщается на официальном сайте РФС.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) запретила Томи регистрировать новых футболистов сообщается на официальном сайте <span class=error>РФС</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг состоялись заседания палаты по разрешению споров РФС. «Томи» запрещено регистрировать новых футболистов в качестве обеспечительной меры по итогам рассмотрения заявления тренера Виктора Себелева в отношении клуба о выплате задолженности по трудовому договору в полном объеме. «Томь» обязана выплатить Себелеву задолженность по заработной плате и премиальным, проценты за задержку заработной платы и премиальных, а также возместить расходы на представителя.

По заявлению московского «Динамо» в отношении «Томи» о признании томского клуба нарушившим обязательства по трансферному контракту о переходе Виталия Дьякова и по возмещению убытков москвичам было отказано.

РФС удовлетворил заявление московского «Спартака» о применении санкций в отношении краснодарской «Кубани» за неисполнение решения палаты по выплате задолженности за переход Владимира Обухова. На «Кубань» наложен штраф.

Также удовлетворено требование московского ЦСКА в отношении клуба «Калуга» о выплате задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Дмитрия Соколова. Калужский клуб обязан выплатить ЦСКА задолженность и пени за задержку выплаты задолженности. К «Калуге» применен запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США