В Москве простились с ветераном «Спартака» Валерием Глушаковым
Сегодня в Москве сотни людей приехали в Сокольники, чтобы проститься с полузащитником «Спартака» 70-х годов Валерием Глушаковым, ушедшим из жизни в возрасте 58 лет.
Проститься с ветераном «Спартака», поддержать Дениса и других близких покойного в манеж
Валерий Глушаков начинал свою профессиональную карьеру в 1976 году в дубле московского «Спартака», а на следующий год дебютировал за основную команду
По окончании игровой карьеры Валерий работал администратором в московском «Торпедо», был главным тренером и генеральным директором московской «Ники», а также работал тренером ДЮСШ «Ника» и клуба «Ника-2».
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