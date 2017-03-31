В Москве простились с ветераном «Спартака» Валерием Глушаковым

Проститься с ветераном «Спартака», поддержать Дениса и других близких покойного в манеж красно-белых пришли друзья, партнёры по команде и одноклубники Валерия Глушакова разных поколений — Олег Романцев, Сергей Родионов, Сергей Шавло, Георгий Ярцев, Вагиз Хидиятуллин, Александр Мирзоян, Евгений Сидоров, Александр Кокорев, Сергей Новиков, Иван Варламов, Виктор Самохин, Дмитрий Комбаров, Юрий Дарвин, Андрей Афанасьев, Ренат Атауллин, Виктор Булатов, Василий Кульков, Юрий Иванов, Владимир Пчельников, другие ветераны футбола, а также простые болельщики, сообщает пресс-служба «Спартака».



Валерий Глушаков начинал свою профессиональную карьеру в 1976 году в дубле московского «Спартака», а на следующий год дебютировал за основную команду красно-белых, выступавшую в то время в первой лиге СССР. За свою карьеру он также выступал за рязанский «Спартак», «Красную Пресню», узбекистанский «Пахтакор», ЦСКА, ростовский СКА, армянский «Котайк», финский «Куусюси» и казахстанский «Мунайши».

По окончании игровой карьеры Валерий работал администратором в московском «Торпедо», был главным тренером и генеральным директором московской «Ники», а также работал тренером ДЮСШ «Ника» и клуба «Ника-2».