Семак vs. Семин, Гончаренко vs. Скрипченко, южное дерби в Ростове. Интриги 21-го тура РФПЛ

АНЖИ — УРАЛ

Прогноз Winline — П1 2.17 — Н 2.97 — П2 4.12.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 31.03.2017, 19:30 -:- Анжи Урал

«Лед тронулся!», — воскликнул после своей первой тренерской победы в премьер-лиге Александр Григорян. Осталось понять — в правильную ли сторону, ведь у снова играющих дома махачкалинцев есть отличная возможность оторваться от опасной зоны на приличное расстояние. О том же, впрочем, мечтают и в «Урале», который не проигрывает в Каспийске вот уже десять лет: с тех пор, как команды соперничали в первом дивизионе. Если говорить исключительно о премьер-лиге, то «шмели» в 2013-м вырвали победу на последних минутах, а два года спустя позволили хозяевам отыграться, только оставшись в меньшинстве. Тогда их тренировали соответственно Олег Василенко и Виктор Гончаренко. Сможет ли сделать нечто подобное Александр Тарханов?

УФА — ЛОКОМОТИВ

Прогноз Winline — П1 3.73 — Н 2.92 — П2 2.33

Справится ли "Локо" без АРИ? Спорт-Экспресс

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 1.04.2017, 15:00 -:- Уфа Локомотив М

В первых весенних матчах у железнодорожников обнаружилась некоторая Ари-зависимость. Бразильский новичок двумя точными ударами обеспечил победу над «Крыльями», после чего в очередной раз насолил «Спартаку». Когда же форвард не имел права играть против «Краснодара», дело обернулось поражением. В Уфе Ари снова не будет на поле из-за перебора желтых карточек. Означает ли это приговор для атаки Юрия Семина? Не исключено, что да, потому что после прихода Сергея Семака «Уфа» не пропустила ни одного гола в четырех официальных матчах, да и в сентябре в Черкизово выиграла. А еще — это репетиция предстоящего кубкового полуфинала, который обе команды будут держать в уме.

АРСЕНАЛ — ТОМЬ

Прогноз Winline — П1 1.25 — Н 5.86 — П2 14.0

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 1.04.2017, 17:30 -:- Арсенал Т Томь

Томская молодежь воодушевлена, в игре с «Амкаром» поняв, что не боги горшки обжигают. Наверное, пауза на матче сборных сибирякам не требовалась, дабы сохранить эмоции. С другой стороны, Валерий Петраков учит своих игроков, и в этом процессе дорог каждый дополнительный рабочий день. Теперь — во время сражения с прямым конкурентом в борьбе за выживание — посмотрим, насколько усвоили футболисты полученные знания. Пожалуй, эта игра даст ответ: реальны ли шансы «Томи» на спасение. Или более опытный «Арсенал» возьмет реванш за поражение в первом круге и продлит серию домашних побед до трех матчей.

АМКАР — ТЕРЕК

Прогноз Winline — П1 2.70 — Н 2.63 — П2 3.03

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 2.04.2017, 13:30 -:- Амкар Терек

Пермяки две недели назад сели в лужу, после победы над «Зенитом» опростоволосившись в Томске. Досадное поражение, но все же не система, и свой уровень команда Гаджи Гаджиева держит. А вот «Терек» попал в черную полосу, хотя зимой команда не теряла лидеров, а, наоборот, усилилась. Одно очко в трех турах и отсутствие забитых мячей — совсем не то, на что рассчитывали в грозненском клубе. Сумеет ли Рашид Рахимов во время паузы в чемпионате провести перезагрузку и переломить ситуацию в городе, где он когда-то довольно успешно работал? На этот счет есть вопросы, учитывая проигрыши как во время двух предыдущих визитов в Пермь, так и в домашнем поединке первого круга.

РУБИН — ЗЕНИТ

Прогноз Winline — П2 3.92 — Н 3.27 — П2 1.93

Возьмет ли Хави ГРАСИЯ реванш у "Зенита"? Спорт-Экспресс

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 2.04.2017, 14:00 -:- Рубин Зенит

Команда Хави Грасии возвращается на «Казань Арену» в не самом лучшем расположении духа. Если ее далекая от идеала игра в первых весенних турах позволяла набирать очки, то в Екатеринбурге лимит везения закончился. Перспективы в чемпионате практически отсутствуют, и ставка на Кубок становится все более очевидной. Хотя, учитывая мужской разговор игроков, в ходе которого ветераны высказали претензии к ряду одноклубников, казанцы не хотят отбывать номер и в чемпионате, поэтому на «Зенит» команда должна выйти сверхмотивированной. Поможет ли это в противостоянии с наконец-то победившими питерцами, которые не проигрывают «Рубину» почти четыре года (+5=1)? Страшно сказать: во времена последней победы в Казани еще играл и стал автором победного гола Рондон!

ЦСКА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

Прогноз Winline — П1 1.47 — Н 3.91 — П2 6.92

Удивит ли Виктор ГОНЧАРЕНКО бывшего помощника? Спорт-Экспресс

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 2.04.2017, 16:30 -:- ЦСКА Крылья Советов

На Песчаной улице нас ждет дуэль двух белорусских специалистов. Причем, не просто соотечественников, а людей, работавших вместе в «Кубани» и «Урале». Тем более как раз после внепланового отъезда Виктора Гончаренко из Екатеринбурга его бывший помощник Вадим Скрипченко превратился в главного тренера. К не первой уже дуэли тренеры подходят с прямо противоположными показателями. Если ЦСКА не пропускает и продолжает погоню за «Спартаком», то «Крылья», напротив, не могут забить и балансируют в опасной зоне. В первом круге два белоруса работали совсем с другими командами, и тогда «Урал» Скрипченко обыграл «Уфу» Гончаренко 2:0. Состоится ли реванш, и одержат ли армейцы юбилейную 400-ю победу в премьер-лиге?

СПАРТАК — ОРЕНБУРГ

Прогноз Winline — П1 1.42 — Н 4.06 — П2 7.85.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 3.04.2017, 19:30 -:- Спартак М Оренбург

У каждой из команд своя серия. Красно-белые выиграли на «Открытие Арене» пять раз подряд. «Оренбург» те же пять матчей на чужих стадионах провел без единого забитого мяча, набрав единственное очко в Казани. Но значит ли это, что исход предопределен, и «Спартаку» гарантирована 250-я домашняя победа в чемпионатах России? Чтобы спартаковцы не расслаблялись, можно напомнить им, как команда Роберта Евдокимова обескуражила на его поле «Краснодар», а сами москвичи в сентябре допустили домашнюю осечку, проиграв в Тушино «Уфе», имея за плечами серию из шести «сухих» побед. Вот и посмотрим, как «Спартак» отнесется к одному из аутсайдеров, уже зная результаты своих конкурентов. Однажды их осечки не лучшим образом сказались на качестве игры с «Анжи», и Массимо Каррера не просто так сделал на этом акцент.

РОСТОВ — КРАСНОДАР

Прогноз Winline — П1 2.53 — Н 2.94 — П2 2.90

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 21, 3.04.2017, 19:30 -:- Ростов Краснодар

Южное дерби — центральный матч тура. Еще недавно так могли посчитать только поклонники ростовчан и краснодарцев, однако сейчас это сражение за путевку в еврокубки, где в этом сезоне подопечные Курбана Бердыева и Игоря Шалимова выступили удачнее остальных представителей РФПЛ. Правда, весной в чемпионате России обе команды выступают не так, как хотелось бы. У «Ростова» нет пропущенных мячей, но нулевые ничьи с «Тереком» и «Крыльями» лишили потенциальных четырех очков. «Краснодар» же не смог взломать оборону «Уфы», так что неудачник рискует серьезно осложнить себе жизнь в борьбе за возвращение в Европу. С такими ставками скучно не будет. А еще интересно: сумеют ли доначане наконец справиться с соперником, которого они никогда не побеждали дома и ни разу не обыграли после исторической победы в финале Кубка России (=1−4)?