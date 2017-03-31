Семак vs. Семин, Гончаренко vs. Скрипченко, южное дерби в Ростове. Интриги 21-го тура РФПЛ
«СЭ» выделяет главные интриги 21-го тура чемпионата России.
АНЖИ — УРАЛ
Прогноз Winline — П1 2.17 — Н 2.97 — П2 4.12.
«Лед тронулся!», — воскликнул после своей первой тренерской победы в
УФА — ЛОКОМОТИВ
Прогноз Winline — П1 3.73 — Н 2.92 — П2 2.33
В первых весенних матчах у железнодорожников обнаружилась некоторая
АРСЕНАЛ — ТОМЬ
Прогноз Winline — П1 1.25 — Н 5.86 — П2 14.0
Томская молодежь воодушевлена, в игре с «Амкаром» поняв, что не боги горшки обжигают. Наверное, пауза на матче сборных сибирякам не требовалась, дабы сохранить эмоции. С другой стороны, Валерий Петраков учит своих игроков, и в этом процессе дорог каждый дополнительный рабочий день. Теперь — во время сражения с прямым конкурентом в борьбе за выживание — посмотрим, насколько усвоили футболисты полученные знания. Пожалуй, эта игра даст ответ: реальны ли шансы «Томи» на спасение. Или более опытный «Арсенал» возьмет реванш за поражение в первом круге и продлит серию домашних побед до трех матчей.
АМКАР — ТЕРЕК
Прогноз Winline — П1 2.70 — Н 2.63 — П2 3.03
Пермяки две недели назад сели в лужу, после победы над «Зенитом» опростоволосившись в Томске. Досадное поражение, но все же не система, и свой уровень команда Гаджи Гаджиева держит. А вот «Терек» попал в черную полосу, хотя зимой команда не теряла лидеров, а, наоборот, усилилась. Одно очко в трех турах и отсутствие забитых мячей — совсем не то, на что рассчитывали в грозненском клубе. Сумеет ли Рашид Рахимов во время паузы в чемпионате провести перезагрузку и переломить ситуацию в городе, где он
РУБИН — ЗЕНИТ
Прогноз Winline — П2 3.92 — Н 3.27 — П2 1.93
Команда Хави Грасии возвращается на «Казань Арену» в не самом лучшем расположении духа. Если ее далекая от идеала игра в первых весенних турах позволяла набирать очки, то в Екатеринбурге лимит везения закончился. Перспективы в чемпионате практически отсутствуют, и ставка на Кубок становится все более очевидной. Хотя, учитывая мужской разговор игроков, в ходе которого ветераны высказали претензии к ряду одноклубников, казанцы не хотят отбывать номер и в чемпионате, поэтому на «Зенит» команда должна выйти сверхмотивированной. Поможет ли это в противостоянии с
ЦСКА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Прогноз Winline — П1 1.47 — Н 3.91 — П2 6.92
На Песчаной улице нас ждет дуэль двух белорусских специалистов. Причем, не просто соотечественников, а людей, работавших вместе в «Кубани» и «Урале». Тем более как раз после внепланового отъезда Виктора Гончаренко из Екатеринбурга его бывший помощник Вадим Скрипченко превратился в главного тренера. К не первой уже дуэли тренеры подходят с прямо противоположными показателями. Если ЦСКА не пропускает и продолжает погоню за «Спартаком», то «Крылья», напротив, не могут забить и балансируют в опасной зоне. В первом круге два белоруса работали совсем с другими командами, и тогда «Урал» Скрипченко обыграл «Уфу» Гончаренко 2:0. Состоится ли реванш, и одержат ли армейцы юбилейную 400-ю победу в
СПАРТАК — ОРЕНБУРГ
Прогноз Winline — П1 1.42 — Н 4.06 — П2 7.85.
У каждой из команд своя серия.
РОСТОВ — КРАСНОДАР
Прогноз Winline — П1 2.53 — Н 2.94 — П2 2.90
Южное дерби — центральный матч тура. Еще недавно так могли посчитать только поклонники ростовчан и краснодарцев, однако сейчас это сражение за путевку в еврокубки, где в этом сезоне подопечные Курбана Бердыева и Игоря Шалимова выступили удачнее остальных представителей РФПЛ. Правда, весной в чемпионате России обе команды выступают не так, как хотелось бы. У «Ростова» нет пропущенных мячей, но нулевые ничьи с «Тереком» и «Крыльями» лишили потенциальных четырех очков. «Краснодар» же не смог взломать оборону «Уфы», так что неудачник рискует серьезно осложнить себе жизнь в борьбе за возвращение в Европу. С такими ставками скучно не будет. А еще интересно: сумеют ли доначане наконец справиться с соперником, которого они никогда не побеждали дома и ни разу не обыграли после исторической победы в финале Кубка России (=1−4)?
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