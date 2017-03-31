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31 марта 2017, 13:50 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Краснодар» пустит болельщиков ЦСКА на сектор бесплатно

Болельщики ЦСКА смогут бесплатно посетить гостевой матч 22-го тура чемпионата России против «Краснодара», сообщает официальный сайт армейцев. Акция распространяется на гостевой сектор стадиона. Матч состоится 9 апреля. На данный момент московский клуб идет на втором месте в турнирной таблице, «Краснодар» занимает четвертую строчку.

«В связи с этим руководство “Краснодара” обращается к болельщикам ЦСКА с пожеланием воздержаться от использования пиротехнических изделий и нецензурных скандирований во время проведения матча», — говорится в сообщении на сайте.

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