«Краснодар» пустит болельщиков ЦСКА на сектор бесплатно
Болельщики ЦСКА смогут бесплатно посетить гостевой матч 22-го тура чемпионата России против «Краснодара», сообщает официальный сайт армейцев. Акция распространяется на гостевой сектор стадиона. Матч состоится 9 апреля. На данный момент московский клуб идет на втором месте в турнирной таблице, «Краснодар» занимает четвертую строчку.
«В связи с этим руководство “Краснодара” обращается к болельщикам ЦСКА с пожеланием воздержаться от использования пиротехнических изделий и нецензурных скандирований во время проведения матча», — говорится в сообщении на сайте.
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