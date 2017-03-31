Луческу: Московские арбитры, судите нас в Питере!
Главный тренер «Зенита» намекнул, что Дзюбе стоит пропустить Кубок конфедераций, а Смольников верит в сборную России.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Зенит» в последнее время часто взрывал инфопространство — до сих пор идёт обсуждение судейства в матче
В общей группе занимался Артём Дзюба, ранее покинувший расположение сборной России
Пока команда наматывала круги по полю, Игорь Смольников отвечал на вопросы журналистов.
— Впереди у «Зенита» выезд в Казань…
— Я жду тяжёлой игры. Такая была и в Петербурге, несмотря на крупную победу со счётом 4:1. Но мы движемся к своей цели.
— Какое впечатление от игры сборной России?
— У сборной есть план, она идёт вперёд. Тренер находится в поиске. Сейчас в команде много новых игроков. Не всё получается, но если стараться и трудиться, то всё сложится. Сыграю ли я на Кубке конфедераций? Посмотрим, что будет со здоровьем и в какой форме буду. Пока рано загадывать. Если буду хорошо играть, надеюсь, позовут.
«Дзюбе летом нужен перерыв, старые травмы есть у Шатова, Анюкова и Жиркова»
Сменить «на посту» Смольникова пришёл главный тренер. «С вами только Игорь говорил? — поинтересовался Мистер. — Надо было ещё
— Остальные готовы играть?
— Проблемы есть у Шатова. Он тренировался, потом лечился, сегодня вновь вернулся в общую группу. Остальные все готовы. У Дзюбы старая травма, которая постоянно даёт о себе знать. Ему нужно намного больше времени для восстановления. Надеюсь, летом, когда будет перерыв, он сможет решить её. У Смольникова, Анюкова, Жиркова тоже есть старые повреждения, которые порой дают о себе знать.
— Но летом Дзюба будет на Кубке конфедераций…
— Он должен
— Правда ли, что с Данни будет продлен контракт?
— Надеюсь, когда это произойдёт, клуб официально скажет об этом.
— Что с Александром Кержаковым?
— У Кержакова вирус. Сейчас он лечится. Скорее всего, тоже не сыграет с «Рубином». Хотя он в последний раз очень хорошо вышел на замену, за 15 минут создал несколько голевых моментов. Перед тренировкой сегодня сказал ему, что команда в нём нуждается и ждёт его выздоровления.
— Что скажете о «Рубине»?
— Команда должна была биться за Лигу чемпионов, у неё хорошие игроки и тренеры. У «Рубина» свой стиль, команда действует в атакующей манере. Нам будет непросто. После матча с «Арсеналом» было много разговоров, хотя счёт должен был быть 6:0 или 7:0. Мы создали очень много голевых моментов. Но мы их не очень хорошо реализовываем.
— Определились ли вы с вратарём на матч с «Рубином»?
— Да, но говорить не буду.
— Матч опять будет судить арбитр из Московской области. Как вы прокомментируете это назначение?
— Больше не хочу комментировать, честно говоря. То же самое было и на Украине. 75 процентов наших выездных матчей обслуживали арбитры из Киева. В домашних играх очки не будут потеряны, я обещаю. Проблемы, о которых вы знаете, возникают на выезде. Хотелось бы, чтобы москвичи судили нас дома. Пожалуйста, судите нас дома! Но они всё делают наоборот.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter