Рочина, Кузьмин, Сонг и Лестьенн готовятся к «Зениту» в общей группе

Наставник казанцев Хави Грасия рассказал, что ранее травмированные Рубен Рочина, Олег Кузьмин, Алекс Сонг и Максим Лестьенн вернулись к работе в общей группе. А вот находившийся в расположении сборной России Максим Канунников вернулся в клуб с травмой.



«Что касается положительных моментов, отмечу, что у нас было дополнительное время на подготовку с большей частью команды. Некоторые игроки были вызваны в сборную, но большая часть игроков была с нами на протяжении всего этого перерыва в чемпионате. Мы провели тренировочный цикл. Из негативного, к сожалению, случилась травма у Максима Канунникова, он вернулся из сборной с повреждением.



Состояние Рочины, Кузьмина, Сонга и Лестьенна? Да, они все в хорошем состоянии, все тренируются в общей группе, тренируются хорошо. Самая недавняя травма была у Рочины, он почти восстановился, мы будем следить за его динамикой. Безусловно, он не в самом лучшем состоянии из-за недавней травмы, но он работает в общей группе», — цитирует Грасию пресс-служба «Рубина».