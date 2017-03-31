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31 марта 2017, 12:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Рочина, Кузьмин, Сонг и Лестьенн готовятся к «Зениту» в общей группе

«Рубин» продолжает подготовку к матчу 21-го тура РФПЛ с «Зенитом», который состоится 2 апреля.

Наставник казанцев Хави Грасия рассказал, что ранее травмированные Рубен Рочина, Олег Кузьмин, Алекс Сонг и Максим Лестьенн вернулись к работе в общей группе. А вот находившийся в расположении сборной России Максим Канунников вернулся в клуб с травмой.

«Что касается положительных моментов, отмечу, что у нас было дополнительное время на подготовку с большей частью команды. Некоторые игроки были вызваны в сборную, но большая часть игроков была с нами на протяжении всего этого перерыва в чемпионате. Мы провели тренировочный цикл. Из негативного, к сожалению, случилась травма у Максима Канунникова, он вернулся из сборной с повреждением.

Состояние Рочины, Кузьмина, Сонга и Лестьенна? Да, они все в хорошем состоянии, все тренируются в общей группе, тренируются хорошо. Самая недавняя травма была у Рочины, он почти восстановился, мы будем следить за его динамикой. Безусловно, он не в самом лучшем состоянии из-за недавней травмы, но он работает в общей группе», — цитирует Грасию пресс-служба «Рубина».

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