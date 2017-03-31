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31 марта 2017, 12:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Жирков не поможет «Зениту» в матче с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что полузащитник Юрий Жирков вернулся из сборной России с травмой и не сыграет с «Рубином». Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева, Жирков не занимается в общей группе игроков «Зенита».

В нынешнем сезоне РФПЛ Юрий Жирков принял участие в 14 матчах (13 в основном составе), забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Сколько времени потребуется футболисту на восстановление, пока неизвестно.

Матч 21-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Зенитом» состоится 2 апреля. Начало — 14:00 мск.

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