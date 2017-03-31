«Анжи» поддержат до 10 тыс. болельщиков, «Урал» — около 15 человек
На матче 21-го тура Российской футбольной
Премьер-Лиги «Анжи» — «Урал» ожидается до 10 тыс. болельщиков. Как сообщает официальный «твиттер» екатеринбургского клуба, гостей поддержат около 15 человек.
Встреча состоится сегодня, 31 марта, в Махачкале, начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую
Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из
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