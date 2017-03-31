«Рубин» может уволить Хави Грасию

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По информации источника, ближайшие встречи казанцев с «Зенитом», «Томью» и «Краснодаром» могут стать определяющими.

46-летний испанский специалист возглавил «Рубин» в мае 2016 года. Его контракт рассчитан на четыре года. После 20 тура «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ, в активе команды 27 очков.