«Рубин» может уволить Хави Грасию
Руководство «Рубина» недовольно игрой команды и ее результатами, поэтому клуб рассматривает вариант расставания с испанским тренером Хавьером Грасией, сообщает Федеральное агентство новостей.
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По информации источника, ближайшие встречи казанцев с «Зенитом», «Томью» и «Краснодаром» могут стать определяющими.
46-летний испанский специалист возглавил «Рубин» в мае 2016 года. Его контракт рассчитан на четыре года. После 20 тура «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ, в активе команды 27 очков.
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