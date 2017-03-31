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31 марта 2017, 12:35 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Рубин» может уволить Хави Грасию

Руководство «Рубина» недовольно игрой команды и ее результатами, поэтому клуб рассматривает вариант расставания с испанским тренером Хавьером Грасией, сообщает Федеральное агентство новостей.

Руководство Рубина недовольно игрой команды и ее результатами поэтому клуб рассматривает вариант расставания с испанским тренером <span class=error>Хавьером</span> <span class=error>Грасией</span> сообщает Федеральное агентство новостей. Увеличить
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По информации источника, ближайшие встречи казанцев с «Зенитом», «Томью» и «Краснодаром» могут стать определяющими.

46-летний испанский специалист возглавил «Рубин» в мае 2016 года. Его контракт рассчитан на четыре года. После 20 тура «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ, в активе команды 27 очков.

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