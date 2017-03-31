Дзюба тренируется в общей группе в преддверии матча с «Рубином»
Сегодня утром в тренировочном центре «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургского клуба в преддверии матча 21-го тура РФПЛ с «Рубином», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
На тренировке присутствовали все игроки основного состава. В занятии принимали участие и нападающий Артём Дзюба и полузащитник Хави Гарсия. Напомним, ранее Дзюба покинул расположение сборной России
Матч «Рубин» — «Зенит» состоится 2 апреля. Начало запланировано на 14:00 мск.
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