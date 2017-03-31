ЦСКА и «Спартак» в ожидании юбилейных побед

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0 побед на выезде одержал в премьер-лиге «Оренбург» (=3−7, мячи 4−14), которому в понедельник предстоит гостевая встреча с одной из лучших домашних команд чемпионата — «Спартаком» (+9=0−1, мячи 16−3).

1 команда — «Локомотив» — неизменно забивает в пяти последних турах чемпионата. У остальных 15 коллективов на данном отрезке случался как минимум один матч без забитых мячей, причем «Оренбург», «Ростов», «Терек» и «Томь» не могли поразить ворота в четырех встречах.

2 матча подряд забивает Алексей Ионов. Нападающий ЦСКА отметился дублем в ворота «Томи» и один раз поразил ворота «Терека». Любопытно, что до поединка с томичами экс-динамовец не мог отличиться на протяжении 11 месяцев.

3 гола забили футболисты «Терека» в гостевых матчах против «Амкара». Всего клубы встретились на стадионе «Звезда» 10 раз (+6=2−2, мячи 9−3 в пользу пермяков). Стоит отметить, что «Амкар» ни разу в нынешнем сезоне не пропустил на своем поле (+7=2−0, мячи 10−0).

4 раза в последних двух турах отличились гости. В 19-м туре краснодарцы Мамаев и Вандерсон забили по мячу на стадионе «Локомотив», неделю спустя там же отметился спартаковец Промес, а в Грозном точный удар нанес армеец Ионов.

6 раз «Ростов» принимал на своем поле «Краснодар» и сумел набрать в этих встречах всего три очка (=3−3, мячи 6−11). Вообще «быки» являются одним из самых неудобных соперников для ростовчан — всего одна победа в 13 матчах (+1=4−8, мячи 11−20).

8 матчей не знает поражений в чемпионате ЦСКА. После неудачи в главном московском дерби армейцы набрали 18 очков, пропустив всего два гола (+5=3−0, мячи 14−2). В четырех турах неизменно разживаются очками «Краснодар», «Ростов», «Спартак» и «Уфа».

9 вратарей выходили на поле во встречах между «Анжи» и «Уралом» в премьер-лиге. Только нынешний основной голкипер «шмелей» Николай Заболотный противостоял махачкалинцам дважды.

11 голов в трех последних матчах пропустил от «Зенита» Сергей Рыжиков. Летом 2015 года питерцы победили в Казани 3:1, а затем дважды выиграли на «Петровском» с общим счетом 8:3.

12 из 13 последних игр между ЦСКА и «Крыльями Советов» завершились победами армейцев (мячи 30−10). Единственный успех за восемь с половиной лет самарцы отпраздновали в ноябре 2015 года в Москве — 2:0.

17 мячей на двоих в 20 турах чемпионата-2016/17 забили «Арсенал» и «Томь». Те же восемь голов, что есть у туляков за 20 туров, были у «Тюмени"-1998, меньше за тот же срок не встречалось ни у кого.

49 голов в 163 матчах за «Зенит» забил Данни. В случае точного удара в ворота «Рубина» португалец станет четвертым футболистом питерского клуба, добравшимся до полусотенной отметки. Больше только у Александра Кержакова 120 мячей, у Андрея Аршавина — 57, у Халка — 55.

163 матча провел за «Терек» Ризван Уциев. Сыграв против ЦСКА, правый защитник грозненского клуба установил клубный рекорд по числу проведенных встреч, превзойдя Маурисиу, по-прежнему являющегося лучшим бомбардиром команды (28 голов).

249 домашних побед в чемпионатах России одержал «Спартак» (+249=73−59, мячи 782−338). На 18 выигрышей на своем поле меньше у ЦСКА, на 31 — у «Локомотива».

399 побед в чемпионатах России имеется перед 21-м туром у ЦСКА (+399=178−186, мячи 1227−727). В случае домашней победы над «Крыльями» армейцы станут всего вторым после «Спартака» коллективом, достигшим рубежа 400 выигранных матчей. У красно-белых таковых 420.

693 минуты составляет на данный момент сухая серия Игоря Акинфеева. Если голкипер ЦСКА не позволит отличиться еще и игрокам «Крыльев Советов», то выйдет на третье место по протяженности отрезка без пропущенных мячей, уступая только Руслану Нигматуллину (939 минут) и Максиму Левицкому (809 минут).