Мартовский топ. Главные события первых весенних матчей РФПЛ

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«СПАРТАК»: КАЧЕСТВО ИГРЫ УПАЛО

Давно подсчитано: чемпионский график — примерно 2,1 очка за игру. Но мартовский ход «Спартака» — 1,7 очка (победа и две ничьи в трех матчах). Конечно, это слишком короткая дистанция, какие уж тут подсчеты! Если в следующем туре красно-белые победят «Оренбург», их показатель взлетит до почти чемпионских двух очков. И вообще — отрыв от ближайшего преследователя после зимнего перерыва вырос.

Вырос отрыв, но не качество футбола. Оно снизилось. Системный сбой произошел в обороне: все защитники допускают много брака и небрежно действуют в позиционной игре. Один заброс за спину — уже опасность, чуть давления — скрипит вся конструкция, контратаки — вообще страшный зверь, для которого не придумано капканов.

«Спартак» стал хуже. Вопрос в том, временное это явление, вызванное, например, весенним фактором, или что-то глубинное, неразрешимое. Если последнее, шансы удержать лидерство невелики.

ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА: ЦСКА ОПАСНЕЕ «ЗЕНИТА»

Главный вопрос марта — как забить Акинфееву? Он не пропускает в чемпионате на протяжении почти 700 минут. И в этом не столько его заслуга, сколько новой тактики ЦСКА. У армейцев и раньше была стабильная оборона, а теперь ее численность увеличилась — команда перешла на модель 3−5−2.

В марте ЦСКА впечатлил больше «Зенита». У него нет сумасшедшей атаки (связке Ионов — Витиньо нужно время) и неисчерпаемого кадрового ресурса (как и при Леониде Слуцком), как у «Зенита». Но игра, стабильность, запас прочности, монолитность новой конфигурации делают его фаворитом в погоне за «Спартаком».

Виктор Гончаренко прививает команде прагматичный футбол. Возможно, ЦСКА — единственный российский клуб без каких-либо шараханий. Как запрограммировали, так и работает. Без сбоев. Разве что программа с каждым матчем совершенствуется.

В последних 13 матчах с учетом контрольных встреч на сборах ЦСКА пропустил два мяча. Страшные для соперников цифры.

ТАКТИКА: НОВЫЙ ТРЕНД

На модель 3−5−2 перешел не только ЦСКА. Загибайте пальцы: «Ростов», «Уфа», «Локомотив», «Амкар»; в некоторых матчах — «Спартак», «Томь», «Арсенал», «Крылья Советов».

Можно было предположить, что после чемпионата мира-2014 тактика с тремя центральными защитниками вновь войдет в моду. Тогда американские команды проявили себя очень здорово. А они почти все, как и Голландия, практиковали данную схему.

Прошло несколько лет — и тактика 4−2−3−1, до этого самая распространенная в российском и не только футболе, уступила место 3−5−2. Почему? Только лишь бразильский ЧМ стал законодателем мод?

Вовсе нет. На мой взгляд, локомотивом является «Ростов». Возглавив этот клуб, Курбан Бердыев сразу изменил модель. Остальные посмотрели и сделали выводы: ого, качество игроков среднее, а результат отличный, «Бавария» на лопатках! Плюс сказался отъезд из-за кризиса основных креативщиков — схема 3−5−2 нивелирует потери, она более сбалансированная, прагматичная, да и проще.

Итог — половина клубов РФПЛ сменили тактический наряд. Хорошо это или плохо? Для чемпионата, конечно, плохо: нынешний сезон самый нерезультативный в истории.

ЛУЧЕСКУ: ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ С СУДЬЯМИ

«Зенит» в марте не впечатлил. На сколько процентов он играет от своего кадрового потенциала? На 50−60. В том, что может играть лучше, убедились давно: на старте сезона даже оды Луческу пели — как перестроил, как избавился от халкозависимости, как вдохновил….

Но сейчас Луческу — это футбольный Филипп Киркоров. Таланта не видно, репертуар надоел, но из телевизора и с первых полос газет не уходит. Звезда. Румынский специалист развязал войну с судейским корпусом. Причем без оснований. Однако если повторять одно и то же, рано или поздно все в это поверят. Хотя есть основания полагать, что обвинения арбитров — ложные. Рефери не ошибаются в пользу соперников «Зенита».

Какая судейская ошибка самая результативная? Назначение пенальти. «Зенит» пробил семь (столько же «Локомотив», больше — никто), а «Спартак», на который показывает пальцем Луческу, — ни одного. Зато ему пробили пять.

Впрочем, если мы говорим о победах любой ценой, то это наш случай. После громкого скандала «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» с помощью спорного пенальти и засчитанного из «вне игры» гола.

БУХАРОВ: ПОВТОРНОЕ ОТКРЫТИЕ

Смотришь на работу Бердыева и думаешь: «А что если я, ленивый, с весом почти в 120 кг приеду к Курбану Бекиевичу? Неужели даже из такого материала мэтр сделает нечто футбольное?» Примеров-то полно! Взять хотя бы отчисленного из «Спартака» Владимира Граната. Основной центральный защитник, он обыгрывает «Баварию», сдерживает натиск «Атлетико», «Аякса» и «МЮ». Как это объяснить?

Но самый яркий пример — Бухаров. Спустя семь лет он снова в сборной и, учитывая травмы Дзюбы и Смолова, может стать основным нападающим. Александр прекрасно ведет борьбу на втором этаже, цепляется за мячи. «Ростов» забил всего один гол «МЮ», автор — Бухаров.

А вспомните, мы ведь списали этого нападающего. Но больше всего поражает влияние Бердыева на интеллект футболистов. Игрока же надо вписать в 3−5−2, чтобы все работало и он понял свои функции. Что с ними делает Бердыев, загадка. Но можно предположить, что если вдруг «Ростов» перейдет на тактику 4−3−3, Бухаров будет столь же полезен.

Хотя можно предположить и другое: если форвард покинет донскую команду, мы вновь о нем забудем.

СЕМАК: ВЗЛЕТ КАРЬЕРЫ

Специалист, о котором говорят как о будущем тренере «Зенита» и сборной России обживается в Уфе. В четырех весенних матчах — ни одного поражения, выход в полуфинал Кубка России и реальные перспективы пробиться в Лигу Европы. Состав средний, тактика — модная, 3−5−2, стиль игры — дерзкий, не считая матча с «Краснодаром».

Многие ошибочно полагают, что работа нового наставника должна проявляться в коренных переменах. Вовсе нет. Умный специалист никогда не разрушит то, что создано до него. Так Семак оставил гончаренковскую тактику. Обогатил ее своей свежестью, мудростью, азартом — получайте потенциально новый топ-клуб.

Ох, как же долго мы ждали, когда Семак себя проявит! Кто забыл, он показал себя в Дортмунде против «Боруссии», правда, то было временно, а потому и значения не придали. Но вот команда Семака — «Уфа». Радует же глаз? Еще бы! Дай бог, чтобы у него все получилось. Такие тренеры нам нужны.