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31 марта 2017, 1:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Иванов, Торже и Лебеденко не помогут «Тереку» в матче с «Амкаром»

«Терек» на своей тренировочной базе продолжает подготовку к гостевому матчу 21-го тура РФПЛ с «Амкаром», который состоится 2 апреля.

В Пермь команда отправится за день до матча и проведёт на поле стадиона «Звезда» предыгровую тренировку.

В расположение «Терека» вернулись сборники, за исключением защитника Анхеля Уилкера. Венесуэлец играл последним из игроков сборной и добирается из Чили.

Как сообщается на официальном сайте «Терека», в ближайшей игре точно не сыграют полузащитники Олег Иванов, Габриэль Торже и Игорь Лебеденко.

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