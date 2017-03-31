Иванов, Торже и Лебеденко не помогут «Тереку» в матче с «Амкаром»

В Пермь команда отправится за день до матча и проведёт на поле стадиона «Звезда» предыгровую тренировку.



В расположение «Терека» вернулись сборники, за исключением защитника Анхеля Уилкера. Венесуэлец играл последним из игроков сборной и добирается из Чили.



Как сообщается на официальном сайте «Терека», в ближайшей игре точно не сыграют полузащитники Олег Иванов, Габриэль Торже и Игорь Лебеденко.