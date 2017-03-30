«Зенит» и «Црвена Звезда» подписали договор о сотрудничестве

Документ предусматривает активное сотрудничество клубов по всем вопросам, связанным с подготовкой, организацией и проведением соревнований, включая спортивные, коммерческие, технические и правовые вопросы, а также обмен знаниями и опытом в области развития возможностей для тренировки и повышения мастерства профессиональных футболистов и юношеского состава.

Кроме того, «Зенит» и «Црвена Звезда» договорились о совместной работе с футбольными школами, академиями и представителями спортсменов, а также о содействии при решении трансферных вопросов.