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30 марта 2017, 19:29 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

СМИ: ЦСКА готов расстаться с Витиньо

Футбольный клуб ЦСКА готов расстаться с бразильским форвардом Витиньо. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Клуб хочет получить за бразильца €10 млн. Увеличить
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По информации журналистов, команда, желающая приобрести 24-летнего нападающего, должна будет отдать за него около €10 млн.

При этом источник агентства сообщил, что в ЦСКА рассчитывают на игрока в следующим сезоне.

Армейцы делят с петербургским «Зенитом» 2−3 места в турнирной таблице РФПЛ. В активе команды 39 очков.

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