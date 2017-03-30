СМИ: ЦСКА готов расстаться с Витиньо

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По информации журналистов, команда, желающая приобрести 24-летнего нападающего, должна будет отдать за него около €10 млн.

При этом источник агентства сообщил, что в ЦСКА рассчитывают на игрока в следующим сезоне.

Армейцы делят с петербургским «Зенитом» 2−3 места в турнирной таблице РФПЛ. В активе команды 39 очков.