Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29261175/
30 марта 2017, 19:30 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Саввиди заплатит ФК «Ростов» 30 млн рублей за переименование стадиона «Олимп-2»

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Спонсор футбольного клуба «Ростов» «Группа Агроком» заплатит клубу 30 млн рублей за переименование стадиона «Олимп-2». Об этом ТАСС сообщил глава компании Иван Саввиди.

Ранее стало известно что стадион Олимп-2 в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> будет назван именем известного советского футболиста Виктора Понедельника после чемпионата мира 2018 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее стало известно, что стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону будет назван именем известного советского футболиста Виктора Понедельника после чемпионата мира 2018 года.

«Все затраты мы берем на себя, говорили, что готовы заплатить за это деньги, которые уже заплатили. В сумме будет 30 миллионов: 20 отдали до моей командировки, и 10 еще должны», — сказал Саввиди.

«Вообще спортивные сооружения в регионах должны носить имена легенд этих регионов, российского и советского спорта. Для меня Понедельник не просто кумир, товарищ, друг, это легенда советского футбола и гордость Ростова-на- Дону, поэтому очевидно, что для меня переименование — радостное событие», — отметил собеседник ТАСС.

Стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону вмещает почти 16 тысяч зрителей. Такое название арена носит с 2007 года. На чемпионате мира 2018 года «Олимп-2» будет использован в качестве тренировочной площадки для одной из национальных команд.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
30 марта

ФИФА: европейские сборные получат 16 мест на ЧМ-2026 по футболу

Фигурист Ковтун повредил колено перед короткой программой на ЧМ

Бегунья Савинова-Фарносова подала апелляцию в CAS на дисквалификацию