Саввиди заплатит ФК «Ростов» 30 млн рублей за переименование стадиона «Олимп-2»

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Ранее стало известно, что стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону будет назван именем известного советского футболиста Виктора Понедельника после чемпионата мира 2018 года.

«Все затраты мы берем на себя, говорили, что готовы заплатить за это деньги, которые уже заплатили. В сумме будет 30 миллионов: 20 отдали до моей командировки, и 10 еще должны», — сказал Саввиди.

«Вообще спортивные сооружения в регионах должны носить имена легенд этих регионов, российского и советского спорта. Для меня Понедельник не просто кумир, товарищ, друг, это легенда советского футбола и гордость Ростова-на- Дону, поэтому очевидно, что для меня переименование — радостное событие», — отметил собеседник ТАСС.