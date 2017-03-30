Саввиди заплатит ФК «Ростов» 30 млн рублей за переименование стадиона «Олимп-2»
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Спонсор футбольного клуба «Ростов» «Группа Агроком» заплатит клубу 30 млн рублей за переименование стадиона «Олимп-2». Об этом ТАСС сообщил глава компании Иван Саввиди.
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Ранее стало известно, что стадион «Олимп-2» в
«Все затраты мы берем на себя, говорили, что готовы заплатить за это деньги, которые уже заплатили. В сумме будет 30 миллионов: 20 отдали до моей командировки, и 10 еще должны», — сказал Саввиди.
«Вообще спортивные сооружения в регионах должны носить имена легенд этих регионов, российского и советского спорта. Для меня Понедельник не просто кумир, товарищ, друг, это легенда советского футбола и гордость Ростова-на- Дону, поэтому очевидно, что для меня переименование — радостное событие», — отметил собеседник ТАСС.
Стадион «Олимп-2» в
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