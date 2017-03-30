«Локомотив» может заявить «Фишт» как запасной стадион на сезон-2017/18

Ранее министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова рассказала, что во вторник от «Локомотива» поступил запрос «о рассмотрении возможности проведения тренировок и игр на стадионе».

«Локомотив», как и любой другой клуб, рассматривает варианты запасной арены на сезон-2017/18. Среди этих вариантов есть стадион «Фишт», — сказал источник.

Стадион «Фишт» в Сочи был построен к Олимпийским играм 2014 года. Арена примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Во вторник на нем состоялась контрольная игра между сборными России и Бельгии (3:3).