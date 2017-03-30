Прощай, Легенда. Санкт-Петербург простился с Казаченком

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

***

В четверг с утра Питер шел на «Петровский». Не на футбол. Люди прощались с самым любимым игроком «Зенита» многих поколений Владимиром Казаченком. Его не стало в воскресенье, 26 марта. Сердце.

Вадим Храповицкий, Герман Зонин, Алексей Стрепетов — ветераны старшего зенитовского поколения пришли одними из первых.

Михаил Бирюков, Геннадий Тимофеев, Николай Ларионов, Анатолий Давыдов, Сергей Дмитриев, Владимир Клементьев — те, кто играл с Владимиром Казаченком в знаменитой ленинградской команде 80-х, конечно, тоже здесь.

— Так получилось, что именно Володя учил меня, как себя вести в команде, — рассказал нам Михаил Бирюков, вратарь той команды, а ныне тренер «Зенита». — Не только на футбольном поле, но и в быту. И всегда поддерживал. Для меня это огромная потеря. Для всех нас. Владимир Александрович всегда оставался символом «Зенита». Его везде любили, часто приглашали на телевидение и радио. Да, бывало, он мог и покритиковать «Зенит». Но всегда делал это позитивно.

***

Андрей Кондрашов, Денис Угаров, Алексей Игонин, Игорь Зозулин, Константин Лепехин — это игроки зенитовского поколения, выигравшего первый трофей уже для Петербурга. Речь о Кубке России-99. Все пришли с цветами.

— Казаченок был моим наставником, — с трудом произнес Константин Лепехин, который работал у Владимира Александровича помощником, — А лет через пять общения стал старшим другом. С ним всегда было просто. Нет, я никогда не забывал, что это великий человек, великий игрок. Но в постоянном общении этого не чувствовалось — с ним всегда было легко разговаривать.

Да простят нас ветераны, если мы не упомянули кого-то из тех, кто пришел проводить Казаченка. Ведь это был весь футбольный Питер.

К началу гражданской панихиды приехало еще три зенитовские команды в полных составах с тренерами. Нынешний основной состав вместе с Луческу, «Зенит-2» и «Зенит-м». Когда началось прощание, все они стали единым целым….

***

Если кто-то еще ни разу не бывал на похоронах, пусть впервые это произойдет с вами как можно позже. При прощании с Владимиром Казаченком дежурных слов не было. Каждый, пусть и подбирал их с трудом, говорил искренне.

— Великолепный игрок, отличный товарищ, железный руководитель, — сказал генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов. — Он буквально только что вернулся с турнира, где руководил нашей командой, и мы как раз должны были обсуждать ряд вопросов, связанных с реформированием Академии клуба. Он воспитал огромную плеяду талантливых игроков, часть из них работает тренерами в нашей Академии. Его имя должно навсегда остаться в сердцах всех болельщиков. И это уже наша задача.

— Володя был для нашего поколения стержнем, — со слезами на глазах рассказывал Алексей Стрепетов, как и Казаченок уроженец Колпино и его товарищ по «Зениту». — Мы на него все равнялись и знали, что к нему можно обратиться всегда. Он жил футболом. Мы потеряли не только отличного футболиста, но и нашего друга, которого будем помнить всегда.

От артистов говорит Иван Иванович Краско, который прекрасно помнит, как играл Казаченок. И снова слезы — на глазах его коллег Ирины Мазуркевич, Сергея Мигицко.

Впрочем, слезы не могут сдержать и люди спорта — Александр Кержаков, например. Кто не помнит — именно Владимир Казаченок ставил лучшего бомбардира «Зенита» и сборной России на ноги во взрослом футболе в «Светороце», а потом лично привел к Юрию Морозову в «Зенит» на базе в Удельной.

Прощаться с Казаченком идут хоккеисты и тренеры «бронзового» СКА 80-х. Потом болельщики. Представители «виража», центральных секторов «Петровского».

— Вы знаете, мне кажется, что фан-движение «Зенита» зародилось в Ленинграде в 80-е благодаря Казаченку, — поделился с нами своими чувствами один из болельщиков, — да вы сами вспомните в кого тогда играли мальчишки во дворах. Каждый хотел быть Казаченком. На него шли на Кирова, кричалки сочиняли….

***

Из цветов на «Петровском» в зале пресс-центра, где прощаются с Казаченком, выросла целая гора. Были венки от «Химок» и «Динамо». На Серафимовском кладбище гора стала еще больше. Здесь и был похоронен Владимир Александрович Казаченок. Недалеко от тех, кого любит и всегда будет любить весь город на Неве — артистов Александра Демьяненко и Михаила Светина, другого легендарного нападающего «Зенита» Льва Бурчалкина. Никогда не забудет Ленинград-Петербург и Владимира Казаченка…



P. S. На гражданской панихиде было объявлено о том, что имя Владимира Казаченка обязательно будет на «Аллее легенд» на новом стадионе на Крестовском острове, его получит и спортивный комплекс в городе Колпино.