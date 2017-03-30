Прощай, Легенда. Санкт-Петербург простился с Казаченком
В Петербурге в последний путь проводили самого любимого игрока «Зенита» многих поколений.
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В четверг с утра Питер шел на «Петровский». Не на футбол. Люди прощались с самым любимым игроком «Зенита» многих поколений Владимиром Казаченком. Его не стало в воскресенье, 26 марта. Сердце.
Вадим Храповицкий, Герман Зонин, Алексей Стрепетов — ветераны старшего зенитовского поколения пришли одними из первых.
Михаил Бирюков, Геннадий Тимофеев, Николай Ларионов, Анатолий Давыдов, Сергей Дмитриев, Владимир Клементьев — те, кто играл с Владимиром Казаченком в знаменитой ленинградской команде 80-х, конечно, тоже здесь.
— Так получилось, что именно Володя учил меня, как себя вести в команде, — рассказал нам Михаил Бирюков, вратарь той команды, а ныне тренер «Зенита». — Не только на футбольном поле, но и в быту. И всегда поддерживал. Для меня это огромная потеря. Для всех нас. Владимир Александрович всегда оставался символом «Зенита». Его везде любили, часто приглашали на телевидение и радио. Да, бывало, он мог и покритиковать «Зенит». Но всегда делал это позитивно.
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Андрей Кондрашов, Денис Угаров, Алексей Игонин, Игорь Зозулин, Константин Лепехин — это игроки зенитовского поколения, выигравшего первый трофей уже для Петербурга. Речь о Кубке России-99. Все пришли с цветами.
— Казаченок был моим наставником, — с трудом произнес Константин Лепехин, который работал у Владимира Александровича помощником, — А лет через пять общения стал старшим другом. С ним всегда было просто. Нет, я никогда не забывал, что это великий человек, великий игрок. Но в постоянном общении этого не чувствовалось — с ним всегда было легко разговаривать.
Да простят нас ветераны, если мы не упомянули
К началу гражданской панихиды приехало еще три зенитовские команды в полных составах с тренерами. Нынешний основной состав вместе с Луческу, «Зенит-2» и «Зенит-м». Когда началось прощание, все они стали единым целым….
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Если
— Великолепный игрок, отличный товарищ, железный руководитель, — сказал генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов. — Он буквально только что вернулся с турнира, где руководил нашей командой, и мы как раз должны были обсуждать ряд вопросов, связанных с реформированием Академии клуба. Он воспитал огромную плеяду талантливых игроков, часть из них работает тренерами в нашей Академии. Его имя должно навсегда остаться в сердцах всех болельщиков. И это уже наша задача.
— Володя был для нашего поколения стержнем, — со слезами на глазах рассказывал Алексей Стрепетов, как и Казаченок уроженец Колпино и его товарищ по «Зениту». — Мы на него все равнялись и знали, что к нему можно обратиться всегда. Он жил футболом. Мы потеряли не только отличного футболиста, но и нашего друга, которого будем помнить всегда.
От артистов говорит Иван Иванович Краско, который прекрасно помнит, как играл Казаченок. И снова слезы — на глазах его коллег Ирины Мазуркевич, Сергея Мигицко.
Впрочем, слезы не могут сдержать и люди спорта — Александр Кержаков, например. Кто не помнит — именно Владимир Казаченок ставил лучшего бомбардира «Зенита» и сборной России на ноги во взрослом футболе в «Светороце», а потом лично привел к Юрию Морозову в «Зенит» на базе в Удельной.
Прощаться с Казаченком идут хоккеисты и тренеры «бронзового» СКА 80-х. Потом болельщики. Представители «виража», центральных секторов «Петровского».
— Вы знаете, мне кажется, что
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Из цветов на «Петровском» в зале
Сергей ЦИММЕРМАН, Сергей ЯРЕМЕНКО
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