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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29259705/
30 марта 2017, 17:26 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Ростов» намерен продлить контракт с Бухаровым

«Ростов» нацелен на продление контракта с нападающим команды Александром Бухаровым.

По информации Федерального агентства новостей, руководство клуба рассчитывает продлить контракт с 32-летним футболистом. Спортсмен после долгого перерыва получил вызов в сборную России, источник также сообщил об интересе к форварду со стороны нескольких клубов. Поэтому руководство ростовчан планирует продлить действующее до лета 2018 года соглашение еще на год. При этом, как отмечает источник, зарплата игрока будет увеличена. Сам Бухаров также не против пролонгации отношений с нынешним клубом.

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