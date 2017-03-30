Александр Заваров: Тимощук правильно сделал, приняв предложение «Зенита»
Бывший полузащитник киевского «Динамо»,
экс-тренер сборной Украины Александр Заваров сказал, что поддерживает решение Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита».
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Видимо, что-то случилось...
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«Тимощук всегда очень профессионально относился к своему делу и был очень хорошим футболистом. Я думаю, у него есть все, чтобы стать профессиональным тренером. Хотя считаю, помимо профессионализма у тренера должно быть определенное везение. Без удачи в футболе непросто. Поэтому я желаю Анатолию удачи — пусть учится и выходит на новый уровень.
Он выбрал «Зенит», захотел вновь поработать с Луческу. Думаю, именно это сотрудничество с тренером во многом повлияло на его решение. Анатолий играл под руководством Мирчи, многое у него взял и, конечно, сейчас у него тоже многому можно поучиться.
А что делать, если в Украине Тимощук, возможно, никому не подходил? Футболу Толик посвятил всю свою жизнь, больше 30 лет, и нельзя сейчас просто так сидеть и о
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