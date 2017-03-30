Владимир Казаченок похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга

Ранее на стадионе «Петровский» прошла церемония прощания с экс-игроком питерцев. Проститься с ним пришло более трех тысяч человек, в том числе главный тренер «Зенита» Мирча Луческу и недавно вошедший в тренерский штаб команды Анатолий Тимощук, все игроки основного состава клуба и Константин Зырянов, выступающий за «Зенит-2», а также народный артист России и давний болельщик сине-бело-голубых Михаил Боярский, телекомментатор Геннадий Орлов и ряд выступавших за «Зенит» в разные годы футболистов.

В составе «Зенита» Казаченок провел 219 матчей и забил 78 мячей, завоевав бронзовые медали чемпионата СССР в 1980 году. Трижды был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.