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30 марта 2017, 16:41 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Владимир Казаченок похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга

Бывший игрок «Зенита» Владимир Казаченок похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Ранее на стадионе «Петровский» прошла церемония прощания с экс-игроком питерцев. Проститься с ним пришло более трех тысяч человек, в том числе главный тренер «Зенита» Мирча Луческу и недавно вошедший в тренерский штаб команды Анатолий Тимощук, все игроки основного состава клуба и Константин Зырянов, выступающий за «Зенит-2», а также народный артист России и давний болельщик сине-бело-голубых Михаил Боярский, телекомментатор Геннадий Орлов и ряд выступавших за «Зенит» в разные годы футболистов.

В составе «Зенита» Казаченок провел 219 матчей и забил 78 мячей, завоевав бронзовые медали чемпионата СССР в 1980 году. Трижды был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.

В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском «Динамо», СДЮШОР «Зенит», «Светогорце», «Петротресте», «Химках», «Смене-Зенит» и эстонском «Калеве». С 2014 года он занимал должность директора учебно-тренировочного центра академии «Зенита». Владимир Казаченок умер 26 марта на 65-м году жизни.

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