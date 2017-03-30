Владимир Казаченок похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга
Бывший игрок «Зенита» Владимир Казаченок похоронен на Серафимовском кладбище в
Санкт-Петербурге.
Ранее на стадионе «Петровский» прошла церемония прощания с
В составе «Зенита» Казаченок провел 219 матчей и забил 78 мячей, завоевав бронзовые медали чемпионата СССР в 1980 году. Трижды был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.
В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском «Динамо», СДЮШОР «Зенит», «Светогорце», «Петротресте», «Химках», «Смене-Зенит» и эстонском «Калеве». С 2014 года он занимал должность директора
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