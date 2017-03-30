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30 марта 2017, 16:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гасилин готов помочь «Амкару» в матче с «Тереком», участие Занева под вопросом

Пресс-атташе «Амкара» Владимир Владимиров рассказал о состоянии здоровья нападающего Алексея Гасилина и защитника Петара Занева. Болгарин получил травму в матче против Нидерландов (2:0), покинув поле на 87-й минуте.

«Алексей Гасилин восстановился, тренируется в общей группе и готов принять участие в матче с “Тереком”. Он уже выходил в матче с кировским “Динамо” и даже забил гол. Петар Занев получил травму в конце матча сборных, и по нему пока сказать нечего. Понимания о том, будет ли он играть, нет. Александр Милькович и Сергей Беланович приступили к тренировкам», — сказал Владимиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Матч 21-го тура РФПЛ «Амкар» — «Терек» состоится 2 апреля. Начало — в 13:30 мск.

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