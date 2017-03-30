Маркин: Британские СМИ не заморачиваются над правдивостью данных о российских болельщиках

Ранее британская газета Daily Mail выпустила материал, в котором говорится, что перед мартовским матчем чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Спартак» была драка болельщиков. Материал сопровожден видеозаписью с потасовкой фанатов в лесу в летнее время года.

«Проблема не в том, что британская пресса вся насквозь желтая и врет как сивый мерин, а в том, что британские политики и околофутбольные “эксперты” на этом сивом мерине едут и сами его погоняют. Нам приходится опровергать каждый такой фейк, но, как говорят у нас в России, горбатого исправит могила. Британские газеты даже не заморачиваются над тем, чтобы их вбросы хоть как-то были похожи на правду», — сказал Маркин.

«Я удивлен, что с развитием нынешних технологий и графики мы не увидели еще более чудовищных кадров, очерняющих Россию», — добавил он.