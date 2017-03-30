Олег Романцев: На два часа я вернулся в свой «Спартак»
Свою авторскую программу «Начистоту» обозреватель «СЭ» Александр ЛЬВОВ посвятил посещению спартаковского музея вместе с самым титулованным российским тренером легендарного клуба.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Прошлое — ступени в будущее. Эта древняя китайская мудрость вспомнилась, когда мы с Романцевым почти два часа, позабыв обо всем, бродили по музею «Спартака». И все это время я не переставал удивляться реакции моего спутника — моментами
А начали это трогательное путешествие в прошлое с великих братьев Старостиных, чей отлитый в металле памятник расположили поближе к тем, для кого они придумали клуб с гордым именем победителя. Постояли, повздыхали, взгрустнули. И отправились в хранилище истории, где прямо с порога нас встретил патриарх этой несгибаемой четверки футбольных мушкетеров — Николай Петрович с одним из своих гениальных изречений: «Любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»!
Уже готова была прозвучать команда «мотор!», когда к Романцеву неожиданно подошла небольшая делегация — семья из олимпийского Сочи во главе с дедушкой, давним поклонником
СТАРОСТИНЫ.
— О Николае Петровиче всегда говорили как об уникальном человеке, обладавшем невероятным жизнелюбием и переносившем его на футбол. А каким он остался в памяти Олега Романцева?
— Именно таким. Человек, который хотя бы полчаса поговорил с Николаем Петровичем, оставит память об этом на всю жизнь. Когда я только приехал из Красноярска и сомневался — переходить в «Спартак» или нет, меня привели к Старостину. Поговорил с ним всего полчаса, а вышел из кабинета, и было чувство, что общался с инопланетянином. Его спокойный, уравновешенный, убаюкивающий голос… Это
— Он ведь и на поле тогда вас еще не видел?
— Нет. Меня приглашал Бесков — тоже большой психолог. Вот он и вселил в меня уверенность, что я могу играть в высшей лиге. А потом меня повели к Старостину. И после общения с ним я понял, что это не
— Николай Петрович был совсем бесконфликтным добряком или
— Он был справедливым. И с уникальным чувством юмора! С ним можно было говорить на любые темы. Особенно, если дело касалось жизненных ситуаций. А вспылить… Если только с юмором. Помню, Федор Черенков получил травму и попал в больницу. Мы сидим с Николаем Петровичем в кабинете, вдруг заходит его помощник Покровский: «Смотрите, Николай Петрович, кого я привел. Это Федор Черенков!». Он встает: «Ох, Федор,
— Мне тоже посчастливилось быть знакомым с Николаем Петровичем, который
— Я верю, что так все и было. Он никогда ничего не придумывал. А порой Николай Петрович и просто удивлял. Помню, однажды рассказывал: «Как-то во время матча чувствую,
— Еще он рассказывал забавную историю про еду и лишний вес…
— Было дело в Тбилиси. Я уже тренером работал и вижу, что Николай Петрович бегает по кругу на стадионе.
— Это было вообще в традициях всей семьи. Андрей Петрович был одно время движущей силой всего советского футбола, занимал пост начальника сборной, тоже всех умел объединить.
— Потому что все братья умели говорить! Настоящим русским языком, и строили фразы так, что они в душу западали. Допустим, когда мы оставались наедине, Николай Петрович меня называл Олег Иванов, а не Олег Иванович. Так же и Бескова — Константин Иванов, а не Константин Иванович. И я его тоже начал звать Николай Петров, что ему очень нравилось.
— Мы сейчас стоим напротив уникального стенда с личными вещами Старостиных. Здесь все просто дышит историей.
— Расскажу одну про партбилет Николая Петровича. Когда он
— Вот фотография, где Старостин с Бесковым мирно общаются на торжественном вечере вручения медалей. Правда, что они не очень ладили между собой?
— Сначала все шло великолепно. Ведь Николай Петрович с братом Андреем, дружившим с Бесковым, и приглашали того в «Спартак». Но потом, когда пошли победы «Спартака», пришло чемпионство, появилась
— Но Николай Петрович
— Старался. Так что до открытой вражды дело не доходило. Но недопонимание между ними было.
— Вы тогда были капитаном команды. Чувствовали
— Конечно. Все это ощущалось. Раньше после установки Константина Ивановича Николай Петрович давал
— Какие из самых ярких высказываний Старостина запомнились больше всего?
— «Побеждает не тот, кто больше может, а тот, кто больше хочет». Частенько повторял эту фразу и в сборной, и в «Спартаке».
— А знаменитую фразу «люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке» часто вспоминали?
— Не уверен, что это его детище. Речь первоначально шла про футбол. Николай Петрович ее, видимо, переиначил немножко. И довольно часто повторял.
— Что ж, светлая память…
— Да… Да… Удивительный человек.
1979 — ПЕРВОЕ ЗОЛОТО ФУТБОЛИСТА РОМАНЦЕВА.
Подходим к уголку с реликвиями, возвращающими в 79-й, когда Романцев впервые в карьере игрока стал чемпионом. Над командной фотографией
— Впервые я услышал его от Андрея Петровича, — вспоминает Романцев. — И запомнил навсегда. Легенда гласит, что он произнес его в один из самых черных дней в истории «Спартака» — в 1976-м, когда команда вылетела в первую лигу. А до этого те же слова братья сказали друг другу, когда встретились после освобождения из лагерей и все требовалось начинать с нуля.
— Итак, Олег Иванович, год 79-й — первое ваше золото. Помните, с кем дружили в том «Спартаке»?
— Я был в команде уже третий год. В 77-м мы вместе возвращались в высшую лигу. До этого я сыграл один матч за «Спартак», но вернулся в Красноярск. А уже во второй раз старожилы приняли меня как абсолютно равного. Плюс одновременно со мной появились Шавло, Гаврилов, Хидиятуллин, Дасаев, Ярцев, Мирзоян. И я оказался словно в родном коллективе, где играть было одно удовольствие. Буквально через полгода меня выбрали капитаном….
— Новички старались держаться вместе?
— Да,
Помню, предстоял серьезный матч, заходит ко мне в комнату Юра Гаврилов и смеется: «Мне что, повеситься?». «Почему?» — спрашиваю. «Сижу, играю в шахматы после завтрака. Подходит Бесков: «Ты чего мозги сушишь? Надо об игре думать! У нас такая встреча! Сходи лучше прогуляйся!». Я пошел. Через полчаса на речке опять встречаю Бескова. Он снова недоволен: «Ты чего энергию тратишь? У нас важный матч, а ты все силы на походы тратишь». Захожу в номер, ложусь. Вскоре заходит Константин Иванович. «Ты чего лежишь?! У тебя же ноги затекают! А вечером ответственная игра. Совсем о ней не думаешь!».
— Так что же делать нужно было?
— Вот Гаврилов как раз и говорит: «Наверное, повеситься». Потом рассказали эту историю ребятам, посмеялись. И Бесков выпустил пар, и мы развеялись. Это тоже ведь своеобразная психологическая подготовка.
— Бесков придумал фразу: «Не знаешь что делать — отдай мяч Гаврилову»?
— Никто ее не придумывал. Сама игра подсказала. Потому что Гаврилов был почти всегда открытым. Нет адреса — всегда есть Юрка.
— Идея приглашения в «Спартак» динамовца Бескова принадлежала Андрею Старостину?
— Мне кажется, да. У «Спартака» дела шли из рук вон плохо. И Андрей Петрович уговорил Николая Петровича, который все решал, пригласить Константина Ивановича.
— Рискованно. Ведь Бесков был известен как человек вспыльчивый, непредсказуемый.
— Риск был. Но у нас с ним были великолепные отношения!
— Вы никогда не скрывали, что взяли многое для тренерской работы именно у Константина Ивановича.
— Было бы удивительно, если бы человек, работавший с таким прекрасным учителем, как Бесков, ничего бы у него не почерпнул. Конечно, я многое взял: и то, как выстраивать игру в пас, как контролировать мяч. Хотя Лобановский, с которым я немного поработал в сборной, называл тот «Спартак» — «одуванчики». То есть легковесная команда, легкая конница. А киевское «Динамо» он построил в основном на дисциплине и «физике», с минимумом импровизации. Потом я пытался использовать его наработки. И когда получалось, мы в Европе наводили шороху.
— Можно сказать, что капитан Романцев
— Не думаю. Я был знаком с Игорем Александровичем, когда он уже играл за ветеранов. И каким он был капитаном, мне никто особо не рассказывал.
— Когда вы пришли в «Спартак», вам были интересны традиции клуба?
— Всю его великую историю мне рассказывал Николай Петрович. Он обладал удивительной памятью, мог вспомнить все про людей, игравших еще в 20-е годы.
— Знаменитый спартаковский дух всегда жил в команде при вас?
— Конечно.
— И динамовец Бесков, несмотря на то что был новым человеком в клубе, жил традициями?
— А без них в «Спартаке» нельзя работать. Традиции, заложенные братьями Старостиными, будут испокон веков проходить красной нитью. Как только спартаковский дух станет для футболистов пустым словом, ничего хорошего уже не получится.
— Согласны, что в год вашего первого чемпионства самыми яркими личностями, на мой взгляд, были Дасаев, Гаврилов, Ярцев?
— Конечно. Еще добавлю Хидиятуллина с Шавло. А вообще, я не люблю
— Становление Дасаева происходило на ваших глазах?
— Да. Я играл в матче, когда Ринат впервые вышел на поле в Луганске с «Зарей».
— За счет чего он стал лучшим в мире?
— Это был вратарь без нервов, с потрясающей реакцией, умеющий читать игру. А что он творил в рамке? «Ты чего лежишь?! А уж ногами как… Он с нами в квадрате на равных играл! Вратарь без слабых мест.
— Чем был велик Гаврилов?
— Наверное, у него «мозги» получше работали, чем у остальных. Он ведь был не очень быстрым. Да, мог обыграть на месте, хотя ноги у него средне работали. Но Гаврилов прежде, чем получить мяч, уже знал, что делать дальше. И пас партнеру давал именно под ту ногу, чтобы тому было удобно принять. Это удивительные и редкие качества.
— Сейчас век скоростей и единоборств. Говорят, что в такой романтичный, спартаковский футбол, как прежде, уже не играют… Вот если бы вы тренировали Гаврилова, заставили бы его отрабатывать в обороне?
— Нет! И у меня были в «Спартаке» игроки такого плана — не скоростные, но с отличной головой. Тот же Ледяхов, например. А Черенков? Он еще медленнее Гаврилова! Но играл же у меня.
— При Бескове в «Спартаке» неожиданно вспыхнул Ярцев…
— Неожиданно потому, что он не получал прежде такой возможности. Жора ведь и во второй, и первой лигах отлично играл. Почему так затянулся его приход в высшую? Наверное, это
— Кстати, в чемпионате 79-го вы тоже отметились тремя голами «Пахтакору», ЦСКА и «Нефтчи».
— Отложился в памяти только первый гол «Пахтакору». А остальные, если честно, уже нет. Но говорит это о том, что у нас была единая команда. Если крайний защитник забивает три мяча, значит, ни Гаврилов, ни Ярцев на себя одеяло не тянули. Они ведь могли бы и сами забивать еще больше, но отдавали передачи и мне, и Хидиятуллину, и Букиевскому.
— Можно считать, что золото-79 стало началом новой эпохи комбинационной игры «Спартака»?
— Думаю,
ГОЛ ШМАРОВА ПОДАРИЛ ПЕРВОЕ ЗОЛОТО
— Наверное, вы никогда не забудете триумфальный гол Шмарова со штрафного на последних минутах матча с киевским «Динамо» в 89-м?
— Такое не забывается.
— Вы вскочили тогда с места, победно вскинув руки?
— Нет, ведь оставалось еще играть пару минут. До финального свистка я эмоции не проявляю. К тому же оставалось еще сыграть на выезде с «Жальгирисом», который снова рвался к медалям. Если бы мы не обыграли Киев, нас бы мог догнать «Днепр», но гол Шмарова снял все вопросы.
— Выходит, Боженька распорядился, чтобы мяч полетел по такой траектории прямо в «девятку»?
— Наверное, мы это заслужили, и Господь нас таким образом наградил. Валерка ведь никогда не бил с такой дальней дистанции. Но попал просто идеально. И его гол запомнится на всю жизнь еще и потому, что принес мне как тренеру первое золото.
— Шмаров входил в число ваших любимых футболистов или с ним было сложно?
— Мы и сейчас с ним в очень хороших отношениях. А людей с непростыми характерами, особенно среди талантливых, хватает. Они ведь всегда имеют свое мнение. Но, как правило, мы с Валеркой находили общий язык.
— Вы ведь лично его приглашали?
— Да. И он оправдал все ожидания.
— В чемпионате 89-го Дасаева уже не было…
— Да. Он уже уехал в «Севилью». И на первые роли у нас вышел Черчесов. Но риска никакого в этом не было. Стас долго работал с Ринатом, терпел, играл за дубль.
— Кавказцы ведь самолюбивые и обидчивые…
— А Черчесов, хоть и самолюбивый, но нисколько не обидчивый. Он дождался своего часа, стал три раза лучшим вратарем страны, выигрывал золотые медали, многократно выручал команду. Так что его терпение сполна было вознаграждено.
— Вы
— Я и в отношении себя такого представить не мог! Если бы не Николай Петрович, в жизни бы не подумал, что стану тренировать. Когда Старостин предложил мне идти работать в «Красную Пресню», я ответил, что вряд ли смогу справиться. «Сможешь, Олег, — сказал Николай Петрович. — Ты ведь был капитаном, умеешь общаться с игроками, объединять их». Так все и началось. Черчесов у меня в команде тоже был капитаном. И все нужные качества у него есть.
— Как часто звонят вам ребята, ставшие тренерами?
— Бывает. Но в основном интересуются делами и здоровьем. А вот профессиональные вопросы не задают. Ведь отдав столько лет футболу, они и так все знают. Однажды, когда я уже работал в «Красной Пресне», хотел посмотреть тренировку Бескова. Но Константин Иванович не стал никого пускать, закрыл занятие. «Мне-то можно», — спрашиваю его. «А зачем тебе? Ты и так все уже знаешь!», — ответил Бесков. Вот то же самое могу сказать и про моих ребят. Они и так все — большие профессионалы, и мои советы им не нужны.
— Тогда давайте просто пожелаем Черчесову удачи в его нелегком деле.
— От всей души сделаем это.
ЧУТЬЕ ПОДСКАЗАЛО: БЕСЧАСТНЫХ НУЖЕН НАМ В ФИНАЛЕ КУБКА.
— Теперь погружаемся в российский чемпионат 92-го, когда вы оформили золотой дубль. Это был первый сезон без «Арарата», киевского и тбилисского «Динамо», «Днепра»… Как относились к разговорам, что соперничать «Спартаку» уже было не с кем.
— Да были команды, которые ни на что не претендовали. Но к московским клубам это не относилось. И тот, кто говорит, что для нас это была легкая прогулка, пусть останется при своем мнении. Мы выиграли серьезный чемпионат.
— В сезоне-92 вы сошлись лицом к лицу с учителем Бесковым, который тренировал «Асмарал». Особое волнение испытывали?
— Я его перед каждым без исключения матчем испытываю.
— А еще тот чемпионат стал началом большого пути для Бесчастных.— В основу «Спартака» взял его из дубля в самый последний момент. Показалось, что он поможет в финале Кубка. Хотя Володя даже на сборы с нами не ездил.
— Как считаете, Бесчестных полностью реализовал себя в футболе?
— Я ни про кого из ребят так сказать не могу. Всегда видел в них еще
— Даже у Аленичева, который выиграл и Лигу чемпионов, и Кубок УЕФА?
— Даже у него. На мой взгляд, Дима мог добиться и еще большего. Но ни в коем случае никого не хочу обидеть, поскольку всех их уважаю и люблю. Смотрю вот сейчас на наши фотографии и вспоминаю слова Стауче. Его
ЖДАЛ, КОГДА ТИТОВ ПОДОЙДЕТ КО МНЕ И ПОПРОСИТСЯ ЗА ГРАНИЦУ.
Последнее эхо советского футбола — хрустальная ваза в серебряной оправе — ярким бриллиантом занимает почетное место в самом центре зала.
— Честно говоря, я даже не помню уже, сколько раз завоевывал Кубки… — со скромной улыбкой признался Романцев.
— Подскажем — четыре. Однажды — советский и трижды — российские.
— Счастливый я, оказывается, человек!
— О финале последнего Кубка СССР мы вспомнили. А что оставил в памяти выигрыш трех российских?
— В 94-м мы, только по пенальти, снова обыграли ЦСКА. Вот уж нервотрепка была! Но вообще у меня больше отложились в памяти чемпионские матчи, а не кубковые.
— Но Кубок-2003, последний трофей «Спартака» на сегодняшний день, помните ведь? Вскоре после его выигрыша вы и покинули пост главного тренера…
— Да. «Ростов» тогда выглядел очень прилично, но мы
— Вы вспомнили про Титова. Действительно был момент, когда его приглашала «Бавария»?
— Конечно. И я ждал, когда Егор подойдет ко мне и попросится за границу. Но он этого не сделал. А самому подходить и говорить лучшему своему игроку: «Уходи в «Баварию»… Зачем мне рубить сук, на котором сижу?
— Вот Аленичев у вас в «Рому» сам попросил отпустить.
— И не только он. Когда мы подписывали контракты, я всегда говорил игрокам: когда вы посчитаете, что «Спартак» — уже пройденный этап и хочется в другую команду, я вас сразу отпущу. И мне все верили.
— Титов в свое лучшее время смог бы заиграть в «Баварии»?
— Сто процентов!
—
— А Егор и головой хорошо играл, и сложен крепко, и скоростью приличной обладал. Плюс прекрасное мышление. Точно заиграл бы.
— Капелло заявлял, что современные российские футболисты не хотят уезжать в Европу, варятся в собственном соку, и поэтому тяжело построить сильную сборную.
— Мне кажется, это все отговорки. Сколько лет Германия варилась в собственном соку? Опустилась очень низко, но поднялась. И теперь на ее национальную команду
ЕВРОКУБКИ, ВЕНГЕР И FAIR PLAY
Зона игроков — одно из самых романтичных мест музея. Здесь можно ввести на сенсорном дисплее фамилию любого футболиста «Спартака» разных времен, и огромный экран тут же выдаст на него всю статистику, фотографии, покажет яркое видео. Романцев, увидев один из своих снимков, помрачнел.
— Это Краснодар, 83-й год, — вздыхает Олег Иванович. — Ездил туда недавно с ветеранами, вспоминали, как меня уносили с поля с травмой. После того матча с «Кубанью» я и закончил играть….
— Но давайте
— Пожалуй. Выделю два необычных момента, которые мне запомнились.
А еще запомнилось, что мы забили в серии 11-метровых пять мячей в один и тот же угол!
— Случайность?
— Кто знает… Я называл кому бить, но как и куда, само собой, не говорил.
— А с Кульковым угадали? Или других подходящих футболистов для этой роли не было?
— Были! Но чутье подсказало, что «персональщиком» должен стать именно Василий. Марадона — он же не просто техничный и быстрый, а еще очень умеет отходить за мячом назад, уводить защитников из своей зоны. А Кульков у меня играл в опорной зоне, где его могли подстраховать партнеры.
— Отлично в ту пору выглядели и Карпин с Мостовым. Вы уже знали тогда, что им предлагают контракты европейские клубы?
— Конкретные подробности — нет, но понимал: каждого из моих футболистов могут пригласить за границу в любой момент. Горжусь, что в этих ребят первым поверил именно я. Отец Мостового привел Сашку в мою «Красную Пресню» еще в 17 лет.
— Вы сразу поняли, что это большой талант?
— Только слепой не смог бы разглядеть в Сашке большого футболиста! Когда он вышел на первую тренировку, я за голову схватился. Более талантливого парня никогда не видел. Карпин раскрывался немножко
— Что еще отложилось в памяти из еврокубковых игр?
— Запомнилось, как руководство «Сьона» измеряло в 98-м высоту ворот и пришлось переигрывать матч. Еще вспоминается «Фейеноорд», с которым мы играли в ¼ финала Кубка Кубков-93, когда комиссар не принял поле «Лужников». Тут же поехали смотреть «Торпедо» — там газон оказался приемлемым. Представители УЕФА спросили голландцев: «Готовы сыграть завтра?». Те ответили: «Никаких вопросов». А ведь могли развернуться и улететь к себе. Вот это — настоящий fair play. В 2000-м похожая история. Обыгрываем в Лужниках 4:1 «Арсенал» в Лиге чемпионов. Поле неважное — в Москве мороз. Но Арсен Венгер на
Я — САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ТРЕНЕР!
Последняя наша остановка — дисплей, где каждый посетитель может составить свою команду мечты из футболистов «Спартака» всех времен. На просьбу выбрать 11 лучших из тех, с кем играл и кого тренировал, Олег Иванович лишь улыбнулся: «Вы пока сами составляйте. А я внимательно послушаю. И потом прокомментирую».
Мы быстро сколотили свою
— Что скажете, Олег Иванович?
— А вот теперь слушайте. Вот вы по праву назвали четырех классных защитников. Но у меня еще великолепно играли Мамедов, Кульков, Ковтун, Поздняков и Морозов. И все они тоже заслуживают быть в этом списке. А куда вы дели лучшую полузащиту Европы своего времени — Тихонова, Пятницкого, Титова, Карпина, Мостового, Шалимова, Кечинова?! А где здесь форварды Ярцев, Бесчастных, Кечинова?! Так что я никак не могу составить такую команду. Для меня они — все лучшие! И всегда ими останутся. Представьте себе, только у меня за «Спартак» на левом фланге играли и Мостовой, и Тихонов, и Цымбаларь, а еще иногда Кечинов и Аленичев. И как я могу выбрать из пяти блестящих футболистов
— Выходит Романцев — самый счастливый тренер, раз тренировал стольких звезд?
— Конечно. Но, поймите, я никогда в жизни не смогу сделать выбор между моими ребятами. И медали с кубками просто прилагаются к тем фантастическим игрокам, которые у меня были. — А затем, после небольшой паузы добавляет: — Сказочный день. Сегодня я на два часа вернулся в свой «Спартак»!
… А провожал нас по домам Черенков. Федор стоит перед
— Так оно и было, — грустновато кивает Олег Иванович. — Я ведь с Федей еще и поиграть успел.
— И потренировать даже, — добавляем мы.
— А его и учить ничему не надо было — от Бога футболист, — вздыхает Романцев. — Он — наша общая история.
Потом, подняв воротник пальто, молча направляется в сторону автостоянки.
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