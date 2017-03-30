Шашков: Глеб приступил к тренировкам, но его участие в игре с ЦСКА под вопросом

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«Полузащитник Александр Глеб сейчас тренируется с командой. Пока его участие в предстоящем матче с ЦСКА 2 апреля находится под вопросом. Сегодня определённости нет», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.



В нынешнем сезоне РФПЛ Александр Глеб принял участие в 3 матчах РФПЛ (все в основном составе).