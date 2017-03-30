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30 марта 2017, 15:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Шашков: Глеб приступил к тренировкам, но его участие в игре с ЦСКА под вопросом

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о состоянии полузащитника Александра Глеба, который получил повреждение перед перерывом в РФПЛ, связанным с играми национальных сборных.

Генеральный директор Крыльев Советов Виталий <span class=error>Шашков</span> рассказал о состоянии полузащитника Александра Глеба который получил повреждение перед перерывом в <span class=error>РФПЛ</span> связанным с играми национальных сборных. Увеличить
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«Полузащитник Александр Глеб сейчас тренируется с командой. Пока его участие в предстоящем матче с ЦСКА 2 апреля находится под вопросом. Сегодня определённости нет», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

В нынешнем сезоне РФПЛ Александр Глеб принял участие в 3 матчах РФПЛ (все в основном составе).

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