«Он был педагогом, старшим другом…» В Петербурге простились с Казаченком
Больше 3500 человек пришли на «Петровский», чтобы проститься с Владимиром Казаченком — легендой «Зенита» и петербургского футбола.
26 марта 1983 год. Первый тур чемпионата СССР. «Зенит» принимает минское «Динамо» в СКК — том самом, где через год ленинградцы возьмут первое золото. Свой последний сезон в качестве игрока начинает Владимир Казаченок.
На 52-й минуте Казаченок при счете 1:1 переигрывает вратаря минчан Михаила Вергеенко и забивает победный гол!
— Казаченок, долгое время пребывавший в тени, удачно прошел по правому флангу и нанес расчетливый удар в дальний угол. Шла 52-я минута матча, и, конечно, его исход еще не был предрешен, но этот гол был, как говорится, забит вовремя, — писал известный журналист Юрий Коршак в газете «Смена».
В том сезоне «Зенит» стал четвертым, Казаченок завершил карьеру, но связал свою жизнь с петербургским футболом и остался любимцем болельщиков.
26 марта 2017 год. Владимира Казаченка не стало. Он возглавлял зенитовскую Академию и оставался легендой не только для взрослого поколения, но и для сотен ребят, которым только предстоит стать звездами. Он был на каждом детском турнире, вместе со своим воспитанником Кержаковым вручал награды юным игрокам.
Прощались с Владимиром Казаченком на «Петровском». Около стадиона есть пешеходный переход, на котором в дни матчей «Зенита» скапливается толпа болельщиков. Сейчас матча не было, а вот толпа стояла — люди шли проститься с легендой.
Шли отцы с детьми, девушки, молодые футболисты, легенды кино и театра. В палатке
Приехал генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов, появились все игроки «Зенита» вместе с потерянным и печальным Александром Кержаковым. Для Кержакова — Казаченок не просто легенда города. Владимир Александрович помог ему добиться всего, когда разглядел юношеский талант будущего лучшего бомбардира российского футбола.
Игроки «Зенита-2» и молодежной команды, представители «Динамо СПб», ветераны
— Сначала он для меня был педагогом, но лет через пять общения стал старшим другом, — вспоминает Константин Лепехин, который выступал за «Зенит» до 2002 года. — У меня были с ним легкие отношения, и я не чувствовал, что он действительно великий человек… Я всегда понимал, но теперь, когда его не стало, это ощущается еще больше….
Рядом с гробом десятки венков — от клубов, где он работал, от тех, с кем он общался. Огромные охапки цветов, которые приходилось убирать — места просто не хватало.
Попрощаться пришли не меньше трех с половиной тысяч человек, большинство из которых — простые болельщики.
Но, главное, для каждого Владимир Александрович Казаченок — человек, который искренне любил футбол.
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