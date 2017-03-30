«Он был педагогом, старшим другом…» В Петербурге простились с Казаченком

26 марта 1983 год. Первый тур чемпионата СССР. «Зенит» принимает минское «Динамо» в СКК — том самом, где через год ленинградцы возьмут первое золото. Свой последний сезон в качестве игрока начинает Владимир Казаченок.

На 52-й минуте Казаченок при счете 1:1 переигрывает вратаря минчан Михаила Вергеенко и забивает победный гол!

— Казаченок, долгое время пребывавший в тени, удачно прошел по правому флангу и нанес расчетливый удар в дальний угол. Шла 52-я минута матча, и, конечно, его исход еще не был предрешен, но этот гол был, как говорится, забит вовремя, — писал известный журналист Юрий Коршак в газете «Смена».

В том сезоне «Зенит» стал четвертым, Казаченок завершил карьеру, но связал свою жизнь с петербургским футболом и остался любимцем болельщиков.

26 марта 2017 год. Владимира Казаченка не стало. Он возглавлял зенитовскую Академию и оставался легендой не только для взрослого поколения, но и для сотен ребят, которым только предстоит стать звездами. Он был на каждом детском турнире, вместе со своим воспитанником Кержаковым вручал награды юным игрокам.

Прощались с Владимиром Казаченком на «Петровском». Около стадиона есть пешеходный переход, на котором в дни матчей «Зенита» скапливается толпа болельщиков. Сейчас матча не было, а вот толпа стояла — люди шли проститься с легендой.

Шли отцы с детьми, девушки, молодые футболисты, легенды кино и театра. В палатке пресс-центра те, кто знал Владимира Александровича, вспоминали его: жизнерадостный, добрый, отзывчивый, преданный делу.

Приехал генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов, появились все игроки «Зенита» вместе с потерянным и печальным Александром Кержаковым. Для Кержакова — Казаченок не просто легенда города. Владимир Александрович помог ему добиться всего, когда разглядел юношеский талант будущего лучшего бомбардира российского футбола.

Игроки «Зенита-2» и молодежной команды, представители «Динамо СПб», ветераны сине-бело-голубых. Даже ветераны хоккея — Игорь Щурков, который играл за СКА в 1970-е. Владимир Казаченок, кстати, рассказывал, что главный тренер СКА Николай Пучков как раз в 70-е звал его попробовать себя в хоккее. Но Казаченок выбрал футбол.

— Сначала он для меня был педагогом, но лет через пять общения стал старшим другом, — вспоминает Константин Лепехин, который выступал за «Зенит» до 2002 года. — У меня были с ним легкие отношения, и я не чувствовал, что он действительно великий человек… Я всегда понимал, но теперь, когда его не стало, это ощущается еще больше….

Рядом с гробом десятки венков — от клубов, где он работал, от тех, с кем он общался. Огромные охапки цветов, которые приходилось убирать — места просто не хватало.

Попрощаться пришли не меньше трех с половиной тысяч человек, большинство из которых — простые болельщики. Кто-то ходил на матчи Казаченка в детстве, кто-то скандировал на трибунах известную кричалку про «ребенка — от Володи Казаченка». А для кого-то Владимир Александрович — тренер сборной Петербурга на Мемориале Гранаткина, которая в этом году заняла третье место.

Но, главное, для каждого Владимир Александрович Казаченок — человек, который искренне любил футбол.