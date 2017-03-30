ФК «Локомотив» может воспользоваться стадионом «Фишт» в ближайший год
КРАСНОДАР, 30 марта. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Московский «Локомотив» рассматривает возможность проведения тренировок и игр на стадионе «Фишт» в Сочи между Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщила журналистам министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.
«Позавчера поступил вопрос от футбольного клуба “Локомотив” о рассмотрении возможности проведения тренировок и игр на стадионе. Люди побывали на стадионе, посмотрели и им очень понравилось», — сказала Чернова.
По ее словам, есть периоды времени, когда «сочинские стадионы очень комфортны». «Людей интересует возможность использования этого стадиона», — добавила министр.
Стадион «Фишт» в Сочи был построен к Олимпийским играм 2014 года. Арена примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Во вторник на нем состоялась контрольная игра между сборными России и Бельгии (3:3).
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