ФК «Локомотив» может воспользоваться стадионом «Фишт» в ближайший год

«Позавчера поступил вопрос от футбольного клуба “Локомотив” о рассмотрении возможности проведения тренировок и игр на стадионе. Люди побывали на стадионе, посмотрели и им очень понравилось», — сказала Чернова.

По ее словам, есть периоды времени, когда «сочинские стадионы очень комфортны». «Людей интересует возможность использования этого стадиона», — добавила министр.

Стадион «Фишт» в Сочи был построен к Олимпийским играм 2014 года. Арена примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Во вторник на нем состоялась контрольная игра между сборными России и Бельгии (3:3).