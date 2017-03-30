А. Бутенко: Не знаю, где телевизор от фанатов «Зенита», я его в глаза не видел

Болельщики «Зенита» купили телевизоры для главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского и арбитра Евгения Турбина, который обслуживал матч 19-го тура РФПЛ «Амкар» — «Зенит» (1:0). Фанаты сине-бело-голубых сообщали о намерении отправить в департамент судейства телевизор высокой чёткости, чтобы «руководство РФС могло в мельчайших подробностях разбирать каждый спорный эпизод». Это заявление было ответом на слова Будогосского о том, что судейство Турбина не сказалось на результате встречи.



«Не знаю, где этот телевизор. Я его в глаза не видел, руками не щупал. Понятия не имею, в РФС он или нет», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.