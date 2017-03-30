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30 марта 2017, 13:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

А. Бутенко: Не знаю, где телевизор от фанатов «Зенита», я его в глаза не видел

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал, что он не видел телевизор, который судейский департамент должен был получить от фанатов «Зенита».

Болельщики «Зенита» купили телевизоры для главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского и арбитра Евгения Турбина, который обслуживал матч 19-го тура РФПЛ «Амкар» — «Зенит» (1:0). Фанаты сине-бело-голубых сообщали о намерении отправить в департамент судейства телевизор высокой чёткости, чтобы «руководство РФС могло в мельчайших подробностях разбирать каждый спорный эпизод». Это заявление было ответом на слова Будогосского о том, что судейство Турбина не сказалось на результате встречи.

«Не знаю, где этот телевизор. Я его в глаза не видел, руками не щупал. Понятия не имею, в РФС он или нет», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

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