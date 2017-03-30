На «Петровском» простились с бывшим футболистом «Зенита» Владимиром Казаченком

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Проститься с Казаченком пришли сотни людей, включая основной состав «Зенита» с главным тренером Луческу во главе. Отпевание состоится в Князь-Владимирском соборе на улице Блохина, 26. Начало — в 13:00. В 15:00 начнется церемония захоронения на Серафимовском кладбище.