На «Петровском» простились с бывшим футболистом «Зенита» Владимиром Казаченком
Церемония прощания с бывшим футболистом «Зенита» и тренером Владимиром Казаченком прошла сегодня, 30 марта, на стадионе «Петровский» в Петербурге. Прощание происходило в помещении
пресс-центра.
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Проститься с Казаченком пришли сотни людей, включая основной состав «Зенита» с главным тренером Луческу во главе. Отпевание состоится в
Напомним, Владимиру Казаченку было 64 года. В составе «Зенита» он сыграл 219 матчей, забил 78 голов. Бронзовый призер чемпионата страны 1980 года. С 2014 года Казаченок возглавлял
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