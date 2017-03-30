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30 марта 2017, 12:09 | Футбол: Премьер-лига | Фонтанка

На «Петровском» простились с бывшим футболистом «Зенита» Владимиром Казаченком

Церемония прощания с бывшим футболистом «Зенита» и тренером Владимиром Казаченком прошла сегодня, 30 марта, на стадионе «Петровский» в Петербурге. Прощание происходило в помещении пресс-центра.

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Проститься с Казаченком пришли сотни людей, включая основной состав «Зенита» с главным тренером Луческу во главе. Отпевание состоится в Князь-Владимирском соборе на улице Блохина, 26. Начало — в 13:00. В 15:00 начнется церемония захоронения на Серафимовском кладбище.

Напомним, Владимиру Казаченку было 64 года. В составе «Зенита» он сыграл 219 матчей, забил 78 голов. Бронзовый призер чемпионата страны 1980 года. С 2014 года Казаченок возглавлял учебно-тренировочный центр академии «Зенита».

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