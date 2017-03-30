По стопам Аршавина, или в какой из казахстанских клубов может перейти Владимир Быстров
У российского футболиста Владимира Быстрова летом заканчивается контракт с «Краснодаром», клуб не собирается продлевать с ним соглашение. Соответственно, уже сейчас рассматриваются различные варианты продолжения карьеры
экс-игрока «Зенита» и «Спартака».
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Видимо, что-то случилось...
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По сообщениям российских СМИ, Быстровым интересуется клуб ФНЛ «Тосно», борющийся в своем дивизионе за выход в
В казахстанской
Возможно и такое, что Быстров в перспективе заменит Аршавина.
Не станем со счетов сбрасывать и «Окжетпес», питающий симпатию к российским игрокам. Правда, ранее тщетно за синегорцев пытался заиграть Дмитрий Сычев. Зато сейчас это неплохо получается у воспитанника московского «Спартака» Александра Козлова. Финансовые возможности у кокшетауского клуба, конечно, поскромнее, чем у «Кайрата», но его руководители умеют уговаривать футболистов.
Другие клубы КПЛ вряд ли заинтересованы в сотрудничестве с россиянином. Например, «Астана» в своей трансферной политике опирается на перспективных игроков. «Тобол» в основном ищет резервы на внутренней арене. Разве что «Ордабасы» способен посулить хорошие финансовые возможности. Плюс в составе южан выступают игроки из «Томи», «Урала». В общем, нет ничего невозможного.
Напомним, что Владимир Быстров является воспитанником петербургского футбола. С 2002 по 2005 год выступал за «Зенит». Летом 2005 года перешел в московский «Спартак», в составе которого провел 107 матчей в различных турнирах, забил 14 мячей и стал автором 24 голевых передач.
В 2009 году вернулся в «Зенит». Зимой 2014 года отправился на правах аренды в «Анжи», где провел всего 11 матчей. А уже летом перешел в «Краснодар», за него сыграл лишь восемь матчей.
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