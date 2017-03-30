По стопам Аршавина, или в какой из казахстанских клубов может перейти Владимир Быстров

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По сообщениям российских СМИ, Быстровым интересуется клуб ФНЛ «Тосно», борющийся в своем дивизионе за выход в премьер-лигу. Но также не исключается вероятность его переезда в Казахстан, передает корреспондент Vesti.kz.

В казахстанской премьер-лиге контракт игрока может потянуть только «Кайрат». Хотя в алматинском клубе фланги закрыты Андреем Аршавиным, Исаэлем, Иво Иличевичем. При необходимости там способен сыграть и Бауыржан Исламхан. С другой стороны, Владимира Быстрова могут взять для маркетинговой стратегии или конкуренции Исаэлю. Не секрет, что бразилец некоторые матчи проводит вальяжно. Возможный приход россиянина, наверняка, заставил бы его всерьез задуматься о своем месте в составе.

Возможно и такое, что Быстров в перспективе заменит Аршавина. Все-таки Владимир на три года младше Андрея и более мобильный игрок. Почему именно в «Кайрат»? Потому что алматинцы не боятся брать опытных игроков и реанимировать их карьеру. Вдобавок с адаптацией может помочь Аршавин, с которым Быстров играл за «Зенит» и сборную России.

Не станем со счетов сбрасывать и «Окжетпес», питающий симпатию к российским игрокам. Правда, ранее тщетно за синегорцев пытался заиграть Дмитрий Сычев. Зато сейчас это неплохо получается у воспитанника московского «Спартака» Александра Козлова. Финансовые возможности у кокшетауского клуба, конечно, поскромнее, чем у «Кайрата», но его руководители умеют уговаривать футболистов.

Другие клубы КПЛ вряд ли заинтересованы в сотрудничестве с россиянином. Например, «Астана» в своей трансферной политике опирается на перспективных игроков. «Тобол» в основном ищет резервы на внутренней арене. Разве что «Ордабасы» способен посулить хорошие финансовые возможности. Плюс в составе южан выступают игроки из «Томи», «Урала». В общем, нет ничего невозможного.

Напомним, что Владимир Быстров является воспитанником петербургского футбола. С 2002 по 2005 год выступал за «Зенит». Летом 2005 года перешел в московский «Спартак», в составе которого провел 107 матчей в различных турнирах, забил 14 мячей и стал автором 24 голевых передач.

В 2009 году вернулся в «Зенит». Зимой 2014 года отправился на правах аренды в «Анжи», где провел всего 11 матчей. А уже летом перешел в «Краснодар», за него сыграл лишь восемь матчей.